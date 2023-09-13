كيف “تألقت” الملكة رانيا في لندن- (صورة وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تصدرت إطلالة الملكة رانيا العبدالله العناوين بعد خطابها الذي جذبت به القلوب والعقول أثناء مشاركتها في قمة “كوغ إكس للقيادة العالمية” في لندن حيث دعت إلى أنسنة الحلول وصناعة القرار في الإجابة عن سؤال القمة حول “كيف ننجح في السنوات العشرة المقبلة؟”.

ونجحت الملكة رانيا في شد الانتباه باعتمادها حجة المنطق ودقة التحليل في الكلمة التي ألقتها أمام القادة العالميين وخبراء في صناعة التكنولوجيا وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية حيث استندت إلى تجارب من خبراتها على مدار 25 سنة في الحياة العامة لدى استعراضها الأفكار والحلول لجعل السنوات العشرة المقبلة أعظم حقبة من التقدم عرفتها البشرية.

وانطلاقًا من قضايا الفقر والجوع والهجرة والبطالة وتغيّر المناخ والتمييز العنصري والنزاهة الأخلاقية التي استعرضتها الملكة رانيا، توصلت في منطق الأحداث إلى ضرورة تسخير العقول والقلوب في اجتراح الحلول واعتماد مبدأ الشك والتساؤل لاختبار صحة وقوة القناعات في مواجهة اليقين الذي يقود إلى التعصب والتشدد ما يؤدي إلى التطرف في الأحكام.

وأكدت “أن نظرتها إلى القيادة لم تتغيّر فقط بل انقلبت، ففي حين كانت تعتقد بأن القادة المؤثرين هم من يقودون العالم من الأمام فقط، أصبحت تؤمن اليوم أشد الإيمان بأن اتباع الآخرين يوازي القدرة على القيادة أهمية، وأن النجاح لا يتحقق إلا حين يتبين للجميع أنهم كانوا على خطأ”.

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ورأت الملكة رانيا أنه لكي ننجح في السنوات العشرة المقبلة علينا فعل الصواب ابتداءً من هذه اللحظة، مشيرة إلى أنها “لا تزال تؤمن بأن الطريقة التي نتصرف فيها كبشر هي ما يصنع الفرق وتعاطفنا مع بعضنا البعض، واستعدادنا لرؤية أنفسنا كجزء من شيء أكبر وإدراكنا أننا جميعًا نستحق عيشًا كريمًا، كل ذلك يقود التقدم الذي نسعى إليه”.

وتألقت الملكة رانيا بإطلالة عصرية وأنيقة فاتنة، حيث ارتدت قميصاً طويلاً أبيض اللون من ألكسندر ماكوين نسقته مع حزام فوق سروال وحذاء وحقيبة يد من Bottega Veneta باللون الأسود.