كيف تتخلص من عادة قضم الأظافر؟

“القدس العربي”: حدد علماء مستشفى هامبورغ إيندروف الجامعي استراتيجية فعالة لمكافحة الرغبة في قرض الأظافر والحك ونتف الشعر أثناء الانفعالات النفسية.

وتشير مجلة JAMA Dermatology، إلى أن 268 شخصا شاركوا في هذه الدراسة بعضهم يعاني من هوس نتف الشعر أو قضم الأظافر أو عض منطقة الخد داخل الفم. وأعلن أفراد المجموعة الضابطة أنهم في قائمة انتظار دورهم في العلاج (حصلوا عليه في نهاية التجربة). أما بقية المشاركين فقد تم تعليمهم عادة بديلة بمساعدة تعليمات وفيديو، وفقا لموقع” لينتا. رو”.

وقد أظهرت النتائج أن حوالي 80 بالمئة من مجموعة العلاج كانوا راضين عن الطريقة المستخدمة، و86 بالمئة اقترحوا نقلها إلى آخرين. وكانت أفضل النتائج في المشاركين الذين يعانون من مشكلة قضم الأظافر، حيث تضمنت استبدال عادة قضم الأظافر برفع اليد إلى الوجه ومن ثم لمس شحمة الأذن.

ويمكن أن يكون البديل أيضا لمس الجلد مثل فرك نهايات الأصابع أو راحة اليد برفق. أما بالنسبة للذين يعانون من نتف الشعر وخدش الجلد فإن أفضل خيار كان شد قبضة اليد بقوة. كما نصح الباحثون في حالة التوتر الشديد بعمل التمارين بصورة سريعة ولكن من دون توتر شديد.