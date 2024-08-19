كيف تفاعل رياض محرز مع مبادرة مدرب الجزائر؟

لندن- “القدس العربي”:

كشفت تقارير صحافية، آخر مستجدات ملف قائد منتخب الجزائر رياض محرز، مع المدير الفني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك بعد الأنباء التي تداولها الإعلام المحلي على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية، بشأن تراجع المدرب عن موقفه المتشدد مع الميغا ستار، تمهيدا لعودة الأخير للدفاع عن ألوان محاربي الصحراء مرة أخرى.

وقيل في الإعلام الجزائري، إن مدرب المنتخب في طريقه لفتح صفحة جديدة بيضاء مع نجم مانشستر سيتي سابقا، بعد سوء التفاهم المتبادل بينهما، الذي تسبب بشكل أو بآخر في غياب صاحب الـ33 عاما عن المنتخب منذ وصول بيتكوفيتش إلى الدفة الفنية خلفا للمدرب الوطني السابق جمال بلماضي في مارس/ آذار الماضي، ما فتح الباب على مصراعيه أمام وسائل الإعلام وصفحات “السوشيال ميديا” لإثارة الشكوك حول مستقبل نجم أهلي جدة مع المنتخب وإمكانية اعتزاله دوليا في المرحلة القادمة.

وفي تحديث جديد لهذا الملف، نقلت بعض الصحف والمواقع الرياضية عن مصدر داخل اتحاد كرة القدم، لم يكشف عن هويته، أن محرز استجاب بشكل جيد لمبادرة المدرب البوسني الأصل، وأصبح على بعد خطوة واحدة من العودة لارتداء قميص أبطال أفريقيا 2019، وذلك بعد اتفاقه مع بيتكوفيتش في مكالمة هاتفية على كافة تفاصيل العودة بداية من معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل، في ما سيكون أول ظهور دولي لرياض منذ حملة الانتقادات الشرسة التي تعرض لها، فور الخروج من الدور الأول لبطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وكانت سببا في انتشار الشائعات حول مستقبله الدولي.

من جهة أخرى، شدد نفس المصدر على أن بطل ثلاثية 2023 مع المان سيتي، لن يكون العائد الوحيد في معسكر الشهر المقبل، والإشارة إلى نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني فارس شايبي، الذي كان واحدا من ضحايا تجمع يونيو/ حزيران الماضي، بقرار فني من قبل بيتكوفيتش، لعدم اقتناعه بمردود اللاعب العشريني وقتها، رغم أرقامه المبهرة مع ناديه، منها إحصائية منصة “سوفاسكور”، التي وضعته في مقدمة اللاعبين الأكثر حسما في الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي استند إليها في دفاعه عن نفسه أمام مدرب المنتخب.

أيضا على سيرة العائدين المحتملين لمعسكر الشهر المقبل، قالت صحيفة “الشروق” المحلية، إن بيتكوفيتش يدرس جيدا الاستعانة بخدمات المثير للجدل يوسف بلايلي، لدرجة أنه أرسل ما وُصف بالمبعوث إلى تونس، لمراقبة ابن وهران في تحديه الجديد مع نادي الترجي، أملا في مضاعفة جهده والتزامه في التدريبات والمباريات الرسمية مع ناديه، وبالتبعية يتمكن من استعادة مستواه المميز، الذي سيكون بوابته للعودة إلى صفوف المنتخب الشهر المقبل، لخوض أول مواجهتين في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المغرب 2025 ضد غينيا الاستوائية وليبيريا، لحساب المجموعة الخامسة التي كذلك توغو.