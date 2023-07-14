كيف تنجح الدول في تحقيق الأمن؟

أدلى الدكتور خالد بن محمد العطيّة نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماعي بتصريح، حول الإنجاز الذي حققته قطر على صعيد تصدر بلاده دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي، للعام الخامس على التوالي، فكان اللقاء الكروي الذي احتضنته قطر قبل 8 شهور دوراً في تبيان قوة الأمن القطري، وقدرته على ضبط الحالة الأمنية، بما يتناسب وحجم الحدث الرياضي الكبير. هذا وقد وضعت قطر خطة أمنية للسنوات السبع المقبلة سوف يتم تحقيقها بالكامل حتى حلول عام 2030.

كما شاركت قطر في الاجتماع الوزاري للإعلان عن إطلاق التحالف العالمي لمواجهة مخاطر المخدرات الاصطناعية، والهدف هو وضع استراتيجيات شاملة من أجل التصدي للمخدرات الاصطناعية وتأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك من خلال اتباع طرق الوقاية، وأساليب محاربتها.

الأمن مفتاح الازدهار

من هنا يجب الإشارة إلى أن الأمن والسلامة العامة أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدول، فهو ضمن العوامل المهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدان، فغياب الأمن في الدول يعيدها لمصاف الدول التي تعاني من انتشار الفوضى، كما يعم فيها الخطر، وتفكك النسيج المجتمعي، فهنالك أربعة بنود تم وضعها من قبل الحكومة القطرية حتى تنعم البلد بالأمن، ويعم السلام في ربوعها ، وهي نظام فَعَّالٌ لإدارة المعلومات الجنائية، وتحسين السلامة المرورية، وتخفيض مخاطر حوادث الطرق، ومواجهة الكوارث، وخصوصاً طرق مواجهة الحريق وكيفية التعامل معه حسب المبتكرات العصرية، كما ساهمت هذه الخطة في بلورة مشروع لتثقيف المشاة والحد من حوادث الطرق، وهذا البند مهم جداً في ظل تزايد عدد حوادث الطرق ، وزيادة مطَّردة في عدد الوفيات والمصابين حول العالم.

كما يبرز هذا الجانب في مقدمة الخطة الأمنية على اعتبار ما يحمله شعار المواطن أغلى ما نملك، كما تصدّر بند مشروع أمن المعلومات سلم الهرم في قطاع الأمن والسلامة العامة القطرية.

عندما تتحسس الدول حاجات الإنسان الفطرية كالأمن، فهذا يدلل على مدى اهتمام الحكومات بحاجة المواطن. لقد كان للأمن حسب أبراهام ماسلو “تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات” دور بارز في تسيّده أعلى درجات سلمه، وجاء هذا المجهود البحثي نظراً لما تتوق إليه النفس البشرية، وحاجتها الماسة له، وكان للقرآن الكلمة الفصل في ذلك مصداقاً لقول رب العزة “الذي أطعمهم من جُوعٍ وآمنهم من خوف” فهو يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، من هنا نجد كثيراً من الدول أخفقت في تحقيق الأمن لمواطنيها، فتسللت للمجتمعات أصناف جمة من الحركات التي تسترت تحت عباءة الإسلام، وهي في الحقيقة معوّل هدم. فالقاعدة تقول إذ يحتاج الفرد في حياته إلى الأمن على نفسه ودينه وعرضه ومال وليس تهديده بالخوف.

فلم يكن غريباً أن يكون الأمن مطلباً يطلبه المخلصون لبلدانهم ومواطنيهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: “رب اجعل هذا بلدا آمنا” على ما يبدو أصبح بالنسبة للعديد من الناس، العالم الذي نعيش فيه اليوم عالما غير آمن ومليئا بالأخطار المحدقة من العديد من الجبهات.

الأمن النفسي

الأزمات الطويلة الأمد والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية، واستمرار ظاهرة الفقر والأوبئة وفترات الركود الاقتصادي تتسبب في مشاق وتقوّض آفاق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. وهذه الأزمات المعقدة تؤدي إلى نشأة أشكال عديدة من انعدام الأمن البشري.

وعندما تتداخل هذه الأزمات يمكنها أن تنمو بشكل مضاعف بحيث تمس جميع جوانب حياة الأشخاص، وتتسبب في تدمير جماعات محلية بأكملها وتتجاوز حدود الدول.

الأمن النفسي ظاهرة نفسية ناجمة عن المواقف الضاغطة والمؤثرة والتي تهدد حاجات الفرد ووجوده، وتتطلب منه نوعاً من إعادة التوافق عبر تغيرات جسمية ونفسية وسلوكية. لهذا يعتبر التوتر هو الأساس الدينامي الذي يكمن وراء الشعور بتهديد الطمأنينة أو بتهديد أي اتزان قائم بالنسبة للشخص ككل، أو لجانب من جوانبه.

يجب التذكير أن تحقيق الأمن هو ليس مطلقا على العكس تماما، هنالك تدخل النسبية في كل شيء، قد تكون ثمة خروقات أمنية في جهة معينة، أو دولة بعينها، وقد نسمع ونشاهد حجم الدمار الذي يصيب بعض الدول نتيجة غياب الأمن، فحاجة النفس للشعور بالأمن ضروري، كلما شعرت النفس بالراحة والطمأنينة التي منبعها في الأساس الأمن الشخصي والجماعي على حد سواء، نجد مدى تقدم الدول في تحقيق الإنجازات على جميع الصعد وفي شتى الميادين.

من الجلي أن تصريحات الدكتور العطيّة حول استراتيجية قطر في مجال تحقيق السلام لم تأت من فراغ، فكانت النتائج ملموسة، وتحقق ما تصبو إليه الدولة القطرية في غضون السنوات المنصرمة، وهي تتطلع لمزيد من التقدم في هذا المجال، لعل أن تكون التجربة القطرية في مجال تحقيق السلام والأمن هي مقدمة لغيرهم، وأن يستفاد من التجربة القطرية في هذا المجال، فنحن لا ننتقص من أي دولة ولكن التكامل الأمني هو صنو التكامل الأمني والسياسي وغيره، فوضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها هو سبب رئيسي في القفز نحو المجد والتقدم وتحقيق النجاح.

كاتب عراقي