كيف خدع رئيس السلفادور نجيب أبو كيله العالم باتفاق سري مع زعماء العصابات؟- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيله، صديق إسرائيل والحليف السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لاعتقال عدد من الصحافيين بعد نشر مقابلات تكشف تفاصيل جديدة عن اتفاق سري جمعه بزعماء عصابات إجرامية.

ووفقًا لصحيفة إل فارو السلفادورية المستقلة، فإن مكتب النائب العام الخاضع لسيطرة أبو كيله يجهّز ما لا يقل عن سبع مذكرات توقيف ضد صحافيين من الصحيفة، إثر نشر مقابلة حصرية مع قيادييْن سابقيْن في عصابة “ثورة الشارع الثامن عشر”، كشفا فيها عن استمرار علاقة الرئيس بزعماء العصابات.

📹 El Faro interviewed two 18th Street Revolucionarios gang leaders who not only cut deals for years with the entourage of Nayib Bukele, but also escaped the country with the complicity of his government. This is the first time that gang leaders reveal on camera details about the… pic.twitter.com/awymvYCUDt

وقالت إل فارو إن تنفيذ هذه المذكرات “سيشكل سابقة خطيرة، إذ ستكون المرة الأولى منذ عقود التي يُلاحق فيها صحافيون بسبب عملهم المهني”.

وردّ نجيب أبو كيله، الذي يصف نفسه بأنه “أروع دكتاتور في العالم” مساء الجمعة على الانتقادات عبر منصة “إكس” مدافعًا عن سياساته بقوله إن “بلدًا ينعم بالسلام، بلا جرائم قتل أو ابتزاز أو جثث يومية، لا يروق لمنظمات حقوق الإنسان، ولا لوسائل الإعلام العالمية، ولا للنخب، ولا لجورج سوروس”.

ورغم أن الاتفاق بين أبو كيله وزعماء العصابات بات معروفًا على نطاق واسع في السلفادور، فإن إل فارو كانت أول وسيلة إعلامية تبث مقطع فيديو يتضمّن اعترافات مباشرة من قادة العصابات بتفاصيل الاتفاق.

ذكرت الصحيفة أن المقابلة مع القيادييْن ما كانت لتتم لولا تهريبهما من البلاد بمساعدة مسؤولين موالين للرئيس. إذ كشف “ليرو مان”، أحد القياديين السابقين، أنه نُقل سرًا إلى غواتيمالا عبر نقطة حدودية غير رسمية، على يد وسيط العصابات المقرب من أبو كيله، كارلوس ماروكين. أما القيادي الآخر، “تشارلي” (كارلوس كارتاخينا)، فقد اعتُقل في أبريل/ نيسان 2022 خلال حالة الطوارئ، ثم أُفرج عنه بعد تلقي مركز الشرطة مكالمة غامضة.

The El Faro reporting is how we know among those kidnapped by the U.S. and sent to CECOT are some actual gang members who were set to be indicted in the U.S. and possibly testify to Bukele’s deals with them. I did a deep dive about this here: https://t.co/p5LHGmvs4h https://t.co/EMd51eUXWO

