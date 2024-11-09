كيف ربح فرنسي مبلغ 50 مليون دولار من الرهان على فوز دونالد ترامب؟

باريس ـ «القدس العربي»: على موقع Polymarket راهن فرنسي يقدم نفسه على أنه متخصص في الأسواق المالية، بجزء كبير من أصوله على سيناريوهات مختلفة، كلها مرتبطة بفوز دونالد ترامب أو فوزه تقريبا.

إيلون ماسك ليس الرابح الكبير الوحيد من فوز دونالد ترامب على كامالا هاريس يوم الثلاثاء الماضي. فكما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإن رجلاً فرنسياً يقدم نفسه على أنه متخصص في الأسواق المالية ويرفض الكشف عن هويته، راهن بمبالغ كبيرة على سيناريوهات فوز دونالد ترامب، وانتهى به المطاف بربح 50 مليون دولار. ولإجراء هذه العملية، استخدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم ثيو منصة Polymarket التي تعرض المراهنة بالمال على القضايا السياسية أو المجتمعية أو الثقافية، وتسمح لأصحاب العملات المشفرة بالمراهنة على الأحداث بجميع أنواعها. وهي منصة تم تعليقها بالفعل من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، وقد يتم حظرها قريبًا في فرنسا.

بالإضافة إلى الرهان على فوز دونالد ترامب، اختار ثيو استراتيجيات أكثر خطورة. وباستخدام أربع روايات مختلفة، راهن أيضًا على أن دونالد ترامب سيحسم التصويت الشعبي، وقد ربح أيضا رهانه هذا المحفوف بالمخاطر.

كما راهن «المغامر» الفرنسي أيضا على فوز دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الرئيسية، وهي إحدى الولايات الأكثر أهمية في الانتخابات، ولكن أيضًا في ويسكونسن وميشيغان، ونجح في رهانه.

وفي حديثه لصحيفة «وول ستريت جورنال» ادعى المراهن أنه راهن بسبب اعتقاده أن استطلاعات الرأي قللت مرة أخرى من التصويت لصالح ترامب. وقال إنه «سعيد للغاية» برهانه، بعد أن تابع التصويت خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء.

وتقدم منصة Polymarket لمستخدميها عددًا كبيرًا من موضوعات المراهنة. وردا على السؤال: «هل سيوقف دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا في أول 90 يوما من ولايته؟» فمن الممكن بالتالي شراء «أسهم» لوضعها على التصويت بنعم أو لا. فاحتمالات التصويت بنعم مرتفعة إلى حد ما، حيث أن هناك حاليًا فرصة بنسبة 36 في المئة لنجاح الجمهوري، وفقًا لمقياس تم طرحه مساء الخميس.