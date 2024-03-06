كيف ردّت أمل حجازي على منتقديها حول خلع الحجاب؟

بيروت- “القدس العربي”:

بعد الضجة التي أثارتها إطلالتها الأخيرة في أحد المتاجر وهي من دون حجاب، ردّت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على منتقدي خلعها الحجاب.

وقالت عبر منشور في حسابها على منصة “إكس” إن خلعها الحجاب “لا يعني خلعاً لقربها وحبها لله أو خلعاً لحشمتها”، وأضافت: “إلى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله، ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم أخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدالله… ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر.. مع حبي واحترامي.. اقتضى التوضيح”.

وقد تفاعل متابعون مع تعليق أمل حجازي، وقال أحدهم: “ما حدا خصو فيك”. غير أن إحدى المتابعات انتقدتها على قرارها الذي يعبّر عن ضعف الإيمان من أساسه، ودعت إلى عدم اللعب بالدين، معتبرة أن “الحجاب فريضة”.