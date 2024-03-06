كيف ردّت أمل حجازي على منتقديها حول خلع الحجاب؟

بيروت- “القدس العربي”:
بعد الضجة التي أثارتها إطلالتها الأخيرة في أحد المتاجر وهي من دون حجاب، ردّت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على منتقدي خلعها الحجاب.
وقالت عبر منشور في حسابها على منصة “إكس” إن خلعها الحجاب “لا يعني خلعاً لقربها وحبها لله أو خلعاً لحشمتها”، وأضافت: “إلى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله، ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم أخلع مبادئي التي افتخر بها والحمدالله… ولم أخلع حشمتي وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر.. مع حبي واحترامي.. اقتضى التوضيح”.
وقد تفاعل متابعون مع تعليق أمل حجازي، وقال أحدهم: “ما حدا خصو فيك”. غير أن إحدى المتابعات انتقدتها على قرارها الذي يعبّر عن ضعف الإيمان من أساسه، ودعت إلى عدم اللعب بالدين، معتبرة أن “الحجاب فريضة”.
اصلا ما وزن امل حجازي سواء تحجبت ام خلعت الحجاب؟
من تحب الله حقا لا تقوم بعصيان اوامره .
زمن عجيب. … من يصدق الرواية الاسرائيلية حول غزة يصدق تبريرات البعض .. بطلت اعد قديش شيرين اتجوزت وطلقت حسام .. ممكن أكثر من عدد البوماتها
لا يهمنا … كل ما في الأمر لفت انتباه لافول نجمها. وكثير من هو على شاكلتها بصراحة ماذا قدموا .
ما كان عليكي أن تضعيه بالبداية حتى تخلعيه بالنهاية
كان الرسول صلّ الله عليه وسلم يكثر من دعاء اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هنا ينتهي الكلام
خلعها للحجاب موضوع يخصها لكن ليس لها الحق في ان تقول ان الحجاب ليست فريضة من خلال قولها هذا ما طلبه الله منا كبشر. الحق بين والباطل بين.