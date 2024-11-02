كيف رد موهوب ليل على مغازلة منتخب المغرب؟

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن موقف جوهرة نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي، بعد مغازلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تمهيدا لاستقطابه إلى صفوف أسود أطلس على المدى القصير أو المتوسط، وذلك تزامنا مع الأنباء الرائجة خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، بشأن استقراره مع العائلة على المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه على المستوى الدولي في قادم المواعيد.

واحتفل المراهق الفرنسي الهوية / المغربي الأصل بعيد ميلاده الـ17، بأفضل طريقة ممكنة هذا العام، بعد ظهوره اللامع أمام ريال ريال مدريد، ومساهمته في الفوز التاريخي الذي تحقق على حساب نادي القرن الماضي والحالي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، ما عجل باشتعال الصراع عليه بين منتخب مسقط رأسه ومنتخب الآباء والأجداد.

ومؤخرا، أشارت بعض المصادر المغربية إلى استقرار بوعدي ودائرته المقربة على تمثيل رابع مونديال قطر 2022 في المحافل الدولية، وذلك بعد مرور أسابيع قليلة على قرار تصعيده من منتخب الديوك للناشئين تحت 17 عاما إلى منتخب الشباب لأقل من 20 عاما، الذي واجه نظيره المغربي مرتين في عطلة أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وحقق الفوز في المباراتين، بنتيجة 5-4 في المعركة الكروية الأولى و4-3 في الثانية.

وفي آخر تحديث لهذه الرواية، علمت منصة “Win Win” من مصادرها، أن مُعذب ريال مدريد، لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي حتى وقت كتابة هذه الكلمات، بل كما جاء نصا “ما زال في حيرة من أمره هو وكل أفراد العائلة”، وبناء عليه طلب من وسطاء رئيس المنظومة الكروية المغربية فوزي لقجع، مهلة أخرى حتى يعيد أفكاره ودراسته للملف برمته قبل أن يحسم قراره بشكل رسمي.

وشدد نفس المصدر على أن اللاعب يتعرض الآن لضغوط هائلة من قبل مسؤولي ليل، لمنعه من خطوة اللعب لأسود أطلس في الوقت الراهن، وذلك بحجة الخوف من تهاوي قيمته السوقية، مقارنته بالقفزات المحتملة في قيمته حال استمر مع منتخب فرنسا في المرحلة القادمة، إلا أن صاحب الشأن بدأ يميل لتمثيل المغرب، خاصة بعد توافد زملاء الأمس على مشروع المدرب وليد الركراكي، آخرهم إلياس بن صغير وبنيامين بوشواري.

ووفقا للتقرير، فإن المدرب وليد الركراكي، تواصل بشكل شخصي مع أيوب بوعدي، ليخبره بأهميته ودوره المستقبلي في مشروع الأسود، وأيضا منحه مهلة قصيرة قبل الإعلان عن القائمة القادمة لمواجهتي الغابون وليسوتو في ختام التصفيات الشرفية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك لحسم موقفه النهائي، بخلاف دور الورقة الرابحة، والإشارة إلى قائد باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الذي يعول عليه الناخب الوطني لإقناع اللاعب بتمثيل المغرب بدلا من المقامرة بمستقبله الدولي مع الديوك.