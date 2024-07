كيف سيتعامل البيت الأبيض مع نتنياهو؟.. لماذا أرجأ بايدن اللقاء به.. وهل تقرّب الزيارة الصفقة؟

الناصرة- “القدس العربي”: حَمَلَ مراقبون في إسرائيل بشدة على رئيس حكومتها وزوجته، بعد نشرهما صوراً من داخل الطائرة الفاخرة (“جناحا صهيون”)، التي نقلتْهما، أمس، من اللد إلى واشنطن، وهي عبارة عن فندق طائر يشمل مقاعد وثيرة، وغرفة نوم، وغرفة عمل، ومطبخ، وتُستخدم للمرة الأولى بعد اقتنائها وتجهيزها بكلفة نحو 800 مليون دولار، فيما يكابد الإسرائيليون أزمةً ونزيفاً في عدة مستويات، وسط حرب مكلفة منذ عشرة شهور.

وبدت سارة نتنياهو، في الصورة المنشورة في أنستغرام من داخل إحدى صالات الطائرة، تتحدث بالهاتف مع بعض أقارب نساء محتجزات في غزة، ولاحقاً سارعت لمحو المنشور، بعدما تبيّنَ أنها أخطأت في كتابة أسمائهم، فعادت للنشر من جديد.

في صورة أخرى داخل صالة فاخرة في الطائرة، بدت سارة نتنياهو لجانب زوجها وهو يمسك أوراقاً بيده اليمنى ويقرأ، وقَلَماً في يده اليسرى، ومن أمامه قبعة كتب عليها بالإنكليزية: “النصر المطلق”.

وحَمَلَت المعلقة السياسية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” سيما كادمون على الزوجين نتنياهو، وقالت إن مثل هذه الصور يعكس انفصاماً عن الواقع، وبلادة إحساس على ارتفاع 30 ألف قدم. وهذا ما يشير له، بلغة أقسى، محللُ الشؤون الحزبية والسياسية في صحيفة “هآرتس” يوسي فرطر، الذي يقول إن نتنياهو، محمولاً على “جناحي الصهيونية”، سيلتقي في واشنطن رئيساً مسؤولاً أكثر منه بكثير.

Right now we’re waiting to greet war criminal Benjamin Netanyahu at his hotel in DC.NETANYAHU IT IS TIME – YOU WILL PAY FOR YOUR CRIMES! pic.twitter.com/Fivar7PB9w

ويضيف فرطر: “نتنياهو وزوجته وصلا لذروة جديدة من الانقطاع، الانفصام، الجفاء، قلّة الانتماء، وبلادة الإحساس في السفرة الجوية الأولى على متن “كنفي تسيون” الطائرة الفندقية.

يشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية حملت على سارة نتنياهو في الزيارة السابقة لواشنطن، قبل الحرب على غزة، بعدما كشف عن قيامها باصطحاب كمية كبيرة من الثياب والملبوسات القذرة من أجل غسلها وكيّها في الفندق الفاخر الذي تنزل فيه برفقة زوجها.

بخلاف ما نُشر في إسرائيل، كُشف، اليوم الثلاثاء، عن إرجاء اللقاء بين نتنياهو وبايدن وهاريس من اليوم إلى بعد غد الخميس، رغم أن نتنياهو خطّطَ للقاء دونالد ترامب الخميس. وطبقاً لبعض المصادر العبرية؛ فإن الإرجاء للخميس جاء نتيجة رغبة بايدن مخاطبة الأمريكيين أولاً عن انسحابه في خطاب خاص للأمة. بيد أنه من غير المستبعد أن الإرجاء جاء بهدف التمهّل ريثما ترى الإدارة الأمريكية ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس، غداً الأربعاء، خاصة أن الحزب الديموقراطي يذكر خطابه في الكونغرس، عام 2015، وهاجم فيه الرئيس براك أوباما، ودفع نحو إلغاء الاتفاق النووي، مثلما يذكر له تصريحاته ومواقفه المنحازة للحزب الجمهوري.

نتنياهو، وقبيل سفره، قال، من جملة ما قاله في مطار اللد، إنه سيحافظ على سياسات المسافة المتساوية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لكنه فعلياً يكذب، وهو منحاز، منذ سنوات، للحزب الجمهوري، وينتظر عودة ترامب.

وهذا ما تتوقف عنده صحيفة “هآرتس”، في افتتاحيتها، اليوم، بعنوان “على الأقل لا تلحق ضرراً”، باستذكارها أن نتنياهو قال، قبيل سفره: “في خطابي سأشدّد على أهمية سياسة الصداقة مع الحزبين، والتأكيد على أن إسرائيل هي الحليفة التي لا يوجد لها بديل. هذا كلام جميل لكن من خَرّبَ سياسات الحفاظ على العلاقة مع الحزبين هو نتنياهو نفسه: خطابه في الكونغرس، عام 2015، لتخريب الاتفاق النووي. هذه المرة ربما يخفّف وطأة جحوده أمام بايدن، الصديق الصهيوني الذي ساعد إسرائيل كل الوقت. نأمل أن يواصل بايدن تطبيق نظريته بصفقة كبرى، تشمل وقف الحرب، واستعادة المحتجزين، والشروع بمفاوضات لتسوية الدولتين.. على الأقل نأمل ألا يلحق نتنياهو ضرراً جديداً”.

وهنا يحذّر السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن زلمان شوفال، ضمن مقال تنشره صحيفة “معاريف”، اليوم، من أن ترامب متقلّبٌ، ومن شأن انتخابه أن يمسّ بمصالح إسرائيل. ويعلّل شوفال تحذيره بالقول: “بعد التتويج العملي لترامب رئيساً للولايات المتحدة، عقب انسحاب بايدن، ينبغي أن يكونوا قلقين في إسرائيل”. لافتاً إلى أن مضمون حملة ترامب يدلل على المخاطر: هناك نقاط في حملة ترامب تبعث على سرور إسرائيل، لكن هناك نقاطاً أخرى من شأنها أن تنطوي على مشكلة بالنسبة لنا. حينما يتحدث عن “ترميم السلام في الشرق الأوسط”، وعن “تغطية الولايات المتحدة بقبة حديدية” فهذا ينذر بانسحاب أمريكي من الشرق الأوسط” بما لا تشتهيه إسرائيل.

Anti-war activists stage a protest outside Benjamin Netanyahu’s hotel in Washington DC two days before he is due to address a joint session of Congress.

Protesters tell TRT World that he should be treated as a “war criminal” and “arrested immediately” pic.twitter.com/hfj7sbR3yy

— TRT World (@trtworld) July 23, 2024