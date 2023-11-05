كيف سيردّ محور المقاومة على المحرقة المتمادية؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسألة «هدنة إنسانية» توفّر مزيداً من الأمن للمدنيين وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فعالية واستدامة». لكن نتنياهو سارع إلى الإعلان عن رفض «إسرائيل» هدنةً مؤقتة من دون إطلاق «الرهائن» الذين تحتجزهم «حماس» في غزة ما يعني إصرار كيان الاحتلال على ارتكاب المحارق والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. كما رفض بلينكن خلال مؤتمرٍ صحافي عقده في عمان مع وزيري خارجية مصر والأردن مطلب وقف إطلاق النار في قطاع غزة بدعوى أنه من حق «إسرائيل» الدفاع عن النفس. هل يردّ محور المقاومة وكيف، على التغوّل الإسرائيلي – الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني؟

لعلنا نجد الجواب في الخطاب الأخير لأبرز قادة محور المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي حرص في مقدمته على إبراز معاناة الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 75 عاماً، قائلاً: «إن أوضاع السنوات الأخيرة كانت قاسية جداً، خصوصاً مع هذه الحكومة الحمقاء والغبية والمتوحشة والمتطرفة، التي عمدت إلى التنكيل بالأسرى، ما جعل الوضع الإنساني سيئاً جداً»، مؤكداً ثماني نقاطٍ يمكن فهم معناها ومؤداها على النحو الآتي:

«إن العدو لن يتمكن على الإطلاق من تحرير أسراه دون عمليات تبادل» ما يعني أن تماديه في حربه الوحشية على قطاع غزة لن تحمل «حماس» وحلفاءها على القبول بإطلاق الأسرى قبل وقف الحرب.

أطراف محور المقاومة، دولاً وفصائل، مدعوة قبل غيرها إلى التلاحم والتضامن بلا إبطاء في نجدة الشعب الفلسطيني وفصائله المقاتلة، بالشكل والتوقيت المناسبين

«إن أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة في غزة، فهي التي تمنع وقف العدوان، وترفض أيّ قرار لوقف إطلاق النار» ما يعني أنها موافقة ضمناً على رفض نتنياهو مطلب «الهدنة الإنسانية»، بدليل أن بلينكن لم يعترض على موقفه السلبي من هذه المسألة بعد انتهاء اجتماعهما الأخير، وأن أمريكا موافقة تالياً على استمرار عدوان «إسرائيل» على غزة بذريعة حقها بالدفاع عن النفس.

«إن أساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولن تخيفنا وأن أساطيلكم التي تهددون بها قد أعددنا لها عدتها ايضاً» ما يعني أن حزب الله وربما حلفاءه ايضاً في محور المقاومة عازمون على مواجهة أمريكا، إذا ما قررت مشاركة «إسرائيل» علانيةً حربها على «حماس» وفصائل المقاومة المتحالفة معها.

«هناك هدفان يجب العمل عليهما: وقف العدوان على غزة أولاً، والهدف الثاني أن تنتصر «حماس» في غزة. فانتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني، وانتصار الأسرى الفلسطينيين والقدس وكنيسة القيامة وشعوب المنطقة، خصوصاً دول الجوار» ما يعني أن تمسّك المقاومة في لبنان بهدفي وقف العدوان وانتصار «حماس» في غزة يستوجبان منطقياً وبالضرورة مساعدة «حماس» والشعب الفلسطيني على وقف العدوان. وهل يمكن وقف العدوان عملياً وعملانياً وبالسرعة الممكنة إلاّ بدعمهما عسكرياً؟

«إن انتصار غزة هو مصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية، وأولاً وقبل كل الدول هو مصلحة لبنانية» ما يعني أن مصر والأردن وسوريا ولبنان مطالَبَة بدعم محور المقاومة أو أحد أطرافه على الأقل، وعدم معارضة العمل العسكري الهادف إلى وقف العدوان.

«المقاومة في لبنان دخلت معركة طوفان الأقصى منذ 8 أكتوبر، وما يجري على الجبهة الجنوبية مهم ومؤثر جداً وغير مسبوق في تاريخ الكيان، ولن يتمّ الاكتفاء بما يجري على جبهتنا الجنوبية على كل حال» ما يعني أن المقاومة تتحسب لحوادث وأحداث وطوارئ قد تستجد في قابل الأيام، ولن تكتفي بما قامت به في مواجهة العدو حتى الآن، بل ستقوم بمجهود قتالي إضافي أيضاً.

«إن العدو يقلق من إمكانية أن تذهب الجبهة اللبنانية إلى تصعيد إضافي («مدني مقابل مدني») وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل» ما يعني أن تصعيد حزب الله ضد «إسرائيل» بغية وقف عدوانها الوحشي على قطاع غزة ممكن ومطلوب.

«إن كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة، وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب اليها في أي وقت من الأوقات، ويجب أن نكون جميعاً جاهزين لكل الفرضيات المقبلة» ما يعني أن المقاومة في لبنان تتحسّب لاحتمالات متعددة في هذا المجال، وقد يكون أحد خياراتها مساعدة «حماس» على وقف عدوان «إسرائيل» المتمادي على قطاع غزة وعلى لبنان، وذلك بتوجيه ضربة موجعة لأحد أهم مرافقها الاقتصادية، ما يكره كيان الإحتلال على الرضوخ لمطلب وقف الحرب.

وقد أطلق الناس المحتشدون في ساحات وشوارع ضاحية بيروت الجنوبية خلال استماعهم إلى خطاب السيد حسن نصرالله شعارات متعددة لافتة لعل أهمها: «المعركة معركتنا ولن نترك فلسطين». في ضوء هذه الوقائع والحقائق والالتزامات، أرى وجوب اعتماد المواقف والتوصيات الآتية:

أولاً: ليس المطلوب أبداً المزايدة على قائد المقاومة بالدعوة إلى وجوب دخول حزب الله الآن معمعة الحرب الدائرة في فلسطين كلها، بل المبادرة إلى التوافق مع اطراف محور المقاومة على إدراك حقيقة مركزية تمخّضت عنها الحرب الإسرائيلية – الأمريكية على قطاع غزة وهي أن الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الوطن المحتل هو الأصل والأهم والأوْلى بالنجدة والمساعدة، وأنه الحاضن والرافد الأول والأسخى لـِ»حماس» وسائر فصائل المقاومة، فلا يجوز الصبر طويلاً على المحارق والمجازر التي يكيلها له العدو ليل نهار، بل يقتضي اعتبار الجحيم الذي يزجه فيه اليوم ـ خصوصاً بعدما طالب وزير إسرائيلي حكومته بقصف قطاع غزة بقنبلة ذرية ـ مسوِّغاً وحافزاً للمبادرة بلا إبطاء إلى تخليصه من محنته بكل الوسائل والتدابير الجذرية الممكنة، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر.

ثانياً: إن اطراف محور المقاومة، دولاً وفصائل، مدعوة قبل غيرها إلى التلاحم والتضامن بلا إبطاء في نجدة الشعب الفلسطيني وفصائله المقاتلة، بالشكل والتوقيت المناسبين.

ثالثاً: إن شعوب الأمة مدعوة إلى تأجيج رفضها واحتجاجاتها الشعبية المتصاعدة على الحرب الوحشية التي تشنّها «إسرائيل» ومن ورائها أمريكا على الشعب الفلسطيني بغية دعشنة «حماس»، وسائر فصائل المقاومة، وأن الردّ على ذلك كله يكون بالضغط على جميع الدول العربية للتضامن في وجه هذه الحرب والحملة العنصريتين ضد الأمة وحقوق الإنسان.

رابعاً: دعوة الدول العربية المطبّعة مع العدو إلى الضغط على أمريكا لحمل «إسرائيل» على وقف حربها الوحشية على قطاع غزة تحت طائلة إلغاء اتفاقات التطبيع مع العدو والعلاقات الدبلوماسية معه.

خامساً: دعوة نقابات المحامين والأطباء والممرضين واتحادات العمال والمستخدمين وجمعيات حقوق الإنسان في كل أنحاء الوطن العربي إلى إجراء اتصالات واجتماعات مع مثيلاتها في الدول الصديقة وغير التابعة للحلف الأطلسي، من أجل عقد مؤتمر عالمي لإدانة تغوّل «إسرائيل» على المدنيين الفلسطينيين وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير، وإلى تجديد الإعلان باعتبار الصهيونية مرادفة للنازية والتمييز العنصري.

هذا أضعف الإيمان وأوجب التزام بالقيم الروحية والإنسانية العليا.

كاتب لبناني

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