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كيف عبّرت سوزان نجم الدين عن دعمها أبطال غزة؟

منذ 33 دقيقة

الفنانة السورية سوزان نجم الدين(من حسابها الشخصي-تويتر)

ناديا الياس
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بيروت-“القدس العربي”: تضامناً مع القضية الفلسطينية، حيّت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على طريقتها نضال الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعته وبسالته بما يقوم به في عملية “طوفان الأقصى”، من خلال طرح أغنية “سلام غزة الأبطال” على طريقة الفيديو كليب والتي كانت غنّتها بصوتها بمشاركة مع نجوم الدراما السورية إهداء لأبطال غزة.

ووضعت سوزان على كتفيها الكوفية الفلسطينية، وأرفقت الأغنية التي كانت أطلقتها عام 2009 بعد زيارة قطاع غزة المحاصر مع وفد من نقابة الفنانين السوريين، بتوجيه تحية إلى أبطال فلسطين بقولها “صباح العزة والكرامة، صباح أبطال فلسطين، صباح فجر مجيد وتاريخ جديد”.

وحظيت الأغنية التي هي من كلمات الشاعرة دولة العباس وألحان الموسيقار خالد حيدر بتفاعل كبير من الفنانيين والمتابعين كونها تتناول صمود ونضال وشجاعة الشعب الفلسطيني الذي وصفته الكاتبة ب”الابطال والشجعان” أما الفيديو كليب فهو من إخراج صفوان مصطفى نعمو.

وأكدت سوزان التي تلقت رسائل شكر من المتابعين على تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية بأن سورية وفلسطين بلد واحد لا يتجزأ بعضهما عن بعض.

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