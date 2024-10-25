كيف عبّر أحمد زاهر ولطيفة التونسية عن تضامنهما مع لبنان وفلسطين؟

بيروت- “القدس العربي”:

بعد تفاقم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، أعرب النجم المصري أحمد زاهر عن تضامنه مع أبناء البلدين من خلال رفع الدعاء والصلاة إلى الرب لإنقاذهم، كما ورد عبر خاصية القصص القصيرة في “إنستغرام”.

ونشر زاهر صورة تجمع العلمين اللبناني والفلسطيني وكتب عليها الدعاء التالي: “يا رب أنصر أخواتنا في لبنان وفلسطين، يا رب أنت القادر على كل شيء”.

من جهتها، أبدت النجمة التونسية لطيفة، اهتمامها بالأحداث الدائرة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما لبنان وفلسطين، إذ أدت النشيد الوطني لكل بلد في الأمة العربية ورافقها الفنان عبد الواحد، وذلك أثناء مشاركتها في حفل تتويج أبطال تحدي القراءة العربية بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

ونشرت لطيفة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مقطع فيديو بدت فيه وهي تؤدي الأناشيد الوطنية لكل بلد عربي وأرفقته بالتعليق الآتي: “النشيد الوطني لكل بلد في الأمة العربية.. فخورة جداً أني كنت من المشاركين في هذا الحدث العالمي الإنساني الهادف السامي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.. الراعي والمحتضن لملايين من الطلاب من كل العالم العربي ليتسلحوا بالعلم أقوى سلاح يحتاجه وطننا العربي”.