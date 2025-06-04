كيف عبّر سليم عساف عن حبه للشريك في أغنيته «بعشقو»؟

بيروت -«القدس العربي»: في إطار تحضيره لسلسلة إصدارات فنية، أفرج الفنان والمؤلف الموسيقي اللبناني سليم عساف عن أغنية جديدة منفردة بعنوان «بعشقو» وهي أولى هذه الاصدارات المتنوعة التي تعكس نضجه الفني وتطوره المستمر.

وطرح عساف هذه الاغنية على طريقة الفيديو كليب بعدما صوّرها في بلده لبنان تحت إشراف المخرج شريف ترحيني في تعاون فني متجدد بينهما. وأتى الكليب متناسباً مع مضمون الاغنية وبأجواء صيفية بامتياز وبإيقاع عصري رومانسي.

أما كلمات أغنية «بعشقو» فهي باللهجة اللبنانية من كتابة وألحان سليم عساف نفسه، ويعبّر فيها عن العشق والحب القوي للشريك، وجاء في مضمون الاغنية وعباراتها البسيطة: «بعشقو بعشقو كل شي فيي بيعشقو، وبحبو بحبو ياناس من قبل ما تخلقو، وحدو هوي بقلبي هوي ولا بتفرقنا قوي، وعيونو بترجعلا الروح لما فيي بيلتقو، يا ناس آه ما اجملو خدودو خرج يتاكلوا، عايش أنا تا دللو والشاطر مني يسرقو».

ومن ضمن التحضيرات الفنية المتنوعة التي يحضرها عساف خلال هذا العام، أغنيتان جديدتان بأنماط موسيقية مختلفة انتهى من تسجيلهما في الاستديو.

تجدر الاشارة إلى أن آخر أغنيات عساف التي قدمها كانت منذ أكثر من عام وهي أغنية «يا مجننتيني» من كلماته وألحان.