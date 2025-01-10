كيف عبّر فنانون لبنانيون عن فرحهم بانتخاب رئيس للجمهورية؟

بيروت – «القدس العربي»: تقدم عدد من الفنانين اللبنانيين بالتهنئة بانتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد مرور أكثر من سنتين على الفراغ الرئاسي، وباركوا للرئيس المنتخب، متمنين له التوفيق له في مهمته الجديدة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد.

وعبّر الفنانون عبر حساباتهم الرسمية على منصة «أكس» عن سعادتهم بانتخاب العماد عون رئيساً، ومن بين راغب علامة الذي كتب: «وأخيراً وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس جوزف عون كل التوفيق في مهمته الصعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والازدهار».

المطربة نانسي عجرم باركت بدورها لرئيس الجمهورية: «ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد جوزف عون ولنا جميعاً. إن شاء الله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل».

المطرب وائل كفوري أشاد بمزايا الرئيس المنتخب وهو مغوار من صفوف الجيش بقوله: «صاحب أخلاق ومَبدا ومِنك ما عِنا أبدا مغوار من صفوف الجيش طالع عا قصر بعَبدا».

من جهتها، أبدتالمطربة إليسا عن سعادتها عبر نشرها صورة له وأرفقتها بتعليق: «فخامة الرئيس العماد جوزف عون!!». كما اشادت بخطاب القسَم قائلة: «قدي النا ما سمعنا هيك خطاب!؟!».

كذلك، تمنت النجمة هيفاء وهبي أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان: «مبروك انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ونأمل أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان».

الممثلة دانييلا رحمة قالت: «مبروك للرئيس العماد جوزف عون مسيرة قائد شجاع تكللت اليوم! بلدنا متكل عليك وكلنا معك لنبني من جديد وطن بيشبهنا وبِليق بولاده».

المطربة مايا دياب كتبت: «مبروك لإلنا القائد الرئيس جوزف عون.. وأخيراً».

المطربة نوال الزغبي تمنت أن يستعيد لبنان مكانته الريادية بانتخاب الرئيس الـــجديد: «مبروك لنا جميعاً.. مبروك للبنان رئيسه الجـــديد العماد جوزف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون».

المطرب عاصي الحلاني نشر مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور التي جمعته بالرئـــيس وأرفــقها بتعليق من كلمات أغنيته الوطنـــية «من مــــدرسة الحربية بالبدلة العسكرية منعت الفتنة جمعت الكل إسلام ومسيحية». وبارك لعماد الوطن بالقول: «مبروك للبنان عماد الوطن رئيس الوطن على أمل ان يكون عهداً جديداً حاملاً للبنان الاستقرار والأمان والازدهــار والانفتاح على العالم الــعربي والغربي بما فيه مصـــلحة لبنان والشعب اللبناني ألف مــبروك فـــخامة الرئيس العماد جـــوزف عون».