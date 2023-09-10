كيف عبّر نجوم الفن في لبنان عن تعاطفهم مع المغرب وأهله بعد الزلزال؟- (تدوينات)

بيروت- “القدس العربي”:

‎أعرب فنانو لبنان عن حزنهم وأسفهم للفاجعة التي أصابت المغرب وشعبها من جراء الزلزال المدمر الذي أسفر عن سقوط آلاف الضحايا والإصابات ووقوع الكثير من الخراب والدمار.

وقدم الفنانون تعازيهم الحارة للمغرب ولشعبها، ورصدت “القدس العربي” مجموعة من رسائل الحزن والتي جاءت على النحو التالي:

‎نجوى كرم قدمت تعازيها إلى المغرب وشعبها فكتبت: “كرمال المغرب وسلامة شعبو الغالي.. نقدّم تعازينا الحارة لجلالة الملك محمد السادس وأسر ضحايا الزلزال وكل أهل المغرب.. الله يحفظكن”.

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‎عاصي الحلاني تمنى الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين بقوله: “اللهم الطف بأهلنا وإخوتنا في المغرب نسأل الله أن يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويصبر قلوبهم”.

‎راغب علامة أبدى تضامنه مع المغرب في محنته قائلاً: “اللهم احفظ المغرب وأهلها. قلوبنا وصلواتنا مع الشعب المغربي العزيز في هذه اللحظات الصعبة. الله يرحم ضحايا الزلزال ويشفي المصابين”.

اللهم احفظ #المغرب وأهلها. قلوبنا و صلواتنا مع الشعب المغربي العزيز في هذه اللحظات الصعبة.

الله يرحم ضحايا الزلزال ويشفي المصابين! — RaghebAlama (@raghebalama) September 9, 2023

‎أبو وديع جورج وسوف كتب: “حزن كبير أصاب أهلنا في المغرب وأصابنا، الله يكون بعون الشعب الطيب ويصبّر أهالي ضحايا الزلزال”.

حزن كبير أصاب أهلنا في #المغرب وأصابنا، الله يكون بعون الشعب الطيب ويصبّر أهالي ضحايا الزلزال 🙏🏻#زلزال_المغرب — Georges Wassouf (@wassouf) September 9, 2023

‎هيفا وهبي دعت إلى الصلاة من أجل المغرب Pray for Morocco وأضافت “اللهم أسألك اللطف بأهل المغرب ومواطنيها المتضررين من زلزال مدينة مراكش. الله يرحم الضحايا ويشفي كل مصاب”.

‎مايا دياب تمنت للمغرب كل الخير وقالت: “قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا .. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. المغرب الحبيبة كوني بخير”.

قلبي حزين على الشعب المغربي الغالي على قلوبنا كلنا .. يا رب تحميهم ويرحم الضحايا وتنجي الجرحى.. #المغرب الحبيبة كوني بخير 💔🙏🏻 — Maya Diab (@mayadiab) September 9, 2023

‎اليسا تمنت الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين وقالت: “مشاهد موجعة جداً من المغرب بعد الزلزال المدمر. الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويصبّر قلوب المغاربة وما يصيبهم شر يا رب. الله يرأف فينا”.

مشاهد موجعة جدا من #المغرب بعد الزلزال المدمر. الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويصبّر قلوب المغاربة وما يصيبهم شر يا رب. الله يرأف فينا pic.twitter.com/UdusQ2IV5b — Elissa (@elissakh) September 9, 2023

‎يارا تمنت الرحمة لجميع الضحايا وقالت: “يا رب ألطف بنا وارحمنا… الله يرحم جميع الضحايا ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كل اللي بعدهم تحت الأنقاض. الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم يا رب”.

يا رب ألطف بنا وارحمنا…

الله يرحم جميع الضحايا💔ويشفي جميع الجرحى ويخلّص كلّ اللي بعدهم تحت الأنقاض💔🙏🏻

الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويلطف بكم وبكل العالم🙏🏻 يااااااا رب🤲🏻 #المغرب #زلزال_المغرب — Yara (@yara_lb) September 9, 2023

‎فارس كرم أكد أن قلبه مع المغرب مدوّناً: “قلبي مع المغرب الحبيب ومع أهله الغاليين الله يكون معكم ويخفف عنكم ويرحم الضحايا ويشفي الجرحى”.

قلبي مع #المغرب الحبيب ومع اهله الغاليين 🙏🏽 الله يكون معكم ويخفف عنكم ويرحم الضحايا ويشفي الجرحى 🇲🇦 💔#زلزال_مراكش — Fares Karam (@fareskaram) September 9, 2023

‎زياد برجي تمنى الرحمة والعزاء للمغرب بقوله: “الله يرحم كل الضحايا ويشفي كل الجرحى وتكون خاتمة الأحزان. المغرب أرض عزيزة وشعب عزيز. كلنا معكن”.

الله يرحم كل الضحايا و يشفي كل الجرحى و تكون خاتمة الأحزان. المغرب أرض عزيزة و شعب عزيز. كلنا معكن.#المغرب pic.twitter.com/mIijKdpDdK — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) September 9, 2023

‎ميريام فارس رأت “أن قساوة المشاهد بتكسر القلب الله يرحم جميع ضحايا زلزال المغرب ويكون بعون الناجين”.

قساوة المشاهد بتكسر القلب 💔 الله يرحم جميع ضحايا #زلزال_المغرب ويكون بعون الناجيين 🙏🏼 — Myriam Fares (@myriamfares) September 9, 2023

‎عامر زيان قدم تعازيه إلى المغرب مبدياً كل التعاطف وقال: “عدد ضحايا الزلزال بالمغرب للأسف عم بيزيد خالص التعازي والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وكل الشعب المغربي الحبيب يا رب ارحم هالشعب الطيب”.