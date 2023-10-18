كيف علقت أمريكا وبريطانيا وفرنسا على مجزرة مستشفى المعمداني بغزة؟

واشنطن- لندن- باريس: أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء “غضبه وحزنه العميق” بسبب ما وصفه بالانفجار في المستشفى الأهلي في غزة.

وقال بايدن في بيان إنه “أعطى توجيهات لفريقه للأمن القومي بمواصلة جمع معلومات بشأن ما جرى بالتحديد”.

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصف المستشفى، معتبراً أنّ “لا شيء يمكن أن يبرّر استهداف مدنيين”.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه “يجب جلاء كل ملابسات” ما حصل في المستشفى الأهلي في غزة، داعياً أيضاً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع “بدون تأخير”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إننا نراقب التقارير التي تتحدث عن “غارة واضحة للعيان” استهدفت مستشفى في غزة.

ويرى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حسب ما ذكر على حسابه عبر منصة “إكس”، أن هدم المستشفى الأهلي في غزة بالأرض، الثلاثاء، يعني “خسارة فادحة في الأرواح البشرية”.

وأضاف كليفرلي أن “حماية حياة المدنيين يجب أن تأتي أولاً”.

وشدد أن “بلاده ستعمل مع حلفائها لمعرفة ما حدث وحماية المدنيين الأبرياء في غزة”.

(وكالات)