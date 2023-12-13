كيف علق تن هاغ على الخروج المخيب لمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا؟

مانشستر: بعد خروج مانشستر يونايتد الأوروبي بخسارته 1-صفر أمام بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء، قال المدرب إريك تن هاغ الذي تحاصره الضغوط، إن فريقه يمكنه الآن التركيز على تحسين مركزه المخيب للآمال في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان بطل أوروبا ثلاث مرات يحتاج للفوز على بايرن في المباراة الختامية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا مع انتهاء مباراة كوبنهاغن أمام ضيفه غلطة سراي بالتعادل للتأهل إلى دور الستة عشر.

ولم يتحقق الأمران، لينهي يونايتد المجموعة بأربع نقاط من ست مباريات.

ويعني حصوله على المركز الرابع عدم تأهله أيضا للدوري الأوروبي.

وقال تن هاغ للصحافيين: “لا تزال هناك أشياء كثيرة نلعب من أجلها والآن يمكننا التركيز بالطبع على الدوري الإنكليزي الممتاز. نرغب في التأهل مجددا لدوري الأبطال الموسم المقبل، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا لنكون في المراكز الأربعة الأولى بالدوري”.

وأضاف: “بالطبع لدينا كأس الاتحاد الإنكليزي، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي نلعب من أجلها”.

وقال بول سكولز لاعب وسط يونايتد السابق لشبكة “تي.إن.تي سبورتس”: “القلق الأكبر هو أن (راسموس) هويلوند لم يحصل على أي فرصة. إنهم لا يصنعون أي شيء. كانت مشاركة سيئة في دوري الأبطال”.

وكان هويلوند هداف يونايتد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد خمسة أهداف.

وقال كريس سوتون، المهاجم البارز السابق بالدوري الإنكليزي الممتاز لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “في الحقيقة، يونايتد في وضع سيئ للغاية”.

ودافع تن هاغ عن التسديدة الوحيدة على المرمى قائلا: “كانت المباراة على هذا النحو لكلا الجانبين: فرص أقل. قدمنا أداء جيدا وحصلنا على فرصنا لكننا لم نستغلها”.

(رويترز)