كيف علق قرقاش على انسحاب قطر من “أوبك”.. وهكذا ردت الدوحة- (تغريدات)

لندن- “القدس العربي”: رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على قرار قطر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد عضوية استمر لـ57 عاماً.

وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”: “البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية”.

وأضاف أن “الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت”.

وتابع: “توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك”.

البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية، الشق الاقتصادي للانسحاب اقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدأ هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 3, 2018

من جهته رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد سعيد الرميحي، على تصريحات قرقاش.

وقال إن قرار الانسحاب ليس إقرارا بانحسار الدور والنفوذ، بل “تحرر واستقلالية”.

وأضاف أن “اقتصاد الدول لا يرتهن بمكالمة هاتفية للتخفيض والزيادة دون أدنى احترام لأعضاء المنظمة”.

وقالت قطر، الاثنين إنها ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019، للتركيز على طموحاتها في قطاع الغاز موجهة انتقادا للسعودية، أكبر منتج في المنظمة، وقالت إن قرارها ليس مدفوعاً بعوامل سياسية.