كيف علق قرقاش على انسحاب قطر من “أوبك”.. وهكذا ردت الدوحة- (تغريدات)

منذ 45 دقيقة
كيف علق قرقاش على انسحاب قطر من “أوبك”.. وهكذا ردت الدوحة- (تغريدات)

0
حجم الخط

لندن- “القدس العربي”: رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على قرار قطر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد عضوية استمر لـ57 عاماً.

وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”: “البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية”.

وأضاف أن “الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهمية ولا يبرر القرار في هذا التوقيت”.

وتابع: “توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك”.

من جهته رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد سعيد الرميحي، على تصريحات قرقاش.

وقال إن قرار الانسحاب ليس إقرارا بانحسار الدور والنفوذ، بل “تحرر واستقلالية”.

وأضاف أن “اقتصاد الدول لا يرتهن بمكالمة هاتفية للتخفيض والزيادة دون أدنى احترام لأعضاء المنظمة”.

وقالت قطر، الاثنين إنها ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2019، للتركيز على طموحاتها في قطاع الغاز موجهة انتقادا للسعودية، أكبر منتج في المنظمة،  وقالت إن قرارها ليس مدفوعاً بعوامل سياسية.

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

قرقاش يغرد عن “التدخل الإقليمي”.. ومسؤول قطري يرد

قرقاش يغرد عن “التدخل الإقليمي”.. ومسؤول قطري يرد

27 - نوفمبر - 2018
وزير إماراتي يهاجم رئيس فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن- (تغريدة)

وزير إماراتي يهاجم رئيس فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن- (تغريدة)

5 - أكتوبر - 2018
بعد توبيخ ترامب لأوبك.. الإمارات تقول إن أسعار النفط تحددها السوق

بعد توبيخ ترامب لأوبك.. الإمارات تقول إن أسعار النفط تحددها السوق

25 - سبتمبر - 2018
كيف رد إعلامي قطري على “هوس” وزير إماراتي بقناة الجزيرة- (تغريدات)

كيف رد إعلامي قطري على “هوس” وزير إماراتي بقناة الجزيرة- (تغريدات)

19 - سبتمبر - 2018

مختارات

صحيفة أمريكية: مصير ترامب في الرئاسة معلق برشوة عرضتها منظمته على بوتين

صحيفة أمريكية: مصير ترامب في الرئاسة معلق برشوة عرضتها منظمته على بوتين

منذ 21 دقيقة
سيناتور أمريكي: إنكار تورط بن سلمان بجريمة خاشقجي “عمى مقصود”

سيناتور أمريكي: إنكار تورط بن سلمان بجريمة خاشقجي “عمى مقصود”

منذ 1 ساعة
الحكومة الفرنسية تنوي تعليق فرض ضريبة على الوقود

الحكومة الفرنسية تنوي تعليق فرض ضريبة على الوقود

منذ 2 ساعتين
مديرة “سي آي إيه” ستطلع مجلس الشيوخ على استنتاجات الوكالة حول مقتل خاشقجي

مديرة “سي آي إيه” ستطلع مجلس الشيوخ على استنتاجات الوكالة حول مقتل خاشقجي

منذ 11 ساعة

إشترك في قائمتنا البريدية