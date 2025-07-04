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كيف علق محمد صلاح على وفاة جوتا؟ – (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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لندن: عبّر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وهداف فريق ليفربول، عن حزنه العميق لوفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سيارة مأساوي رفقة شقيقه أندريه.

وغرد صلاح اليوم الجمعة على حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “أنا عاجز عن التعبير، حتى الأمس، لم أتخيل أن شيئا ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف”.

وأضاف: “الزملاء بالفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب للغاية تقبل غياب ديوغو عنا عند عودتنا للتدريبات”.

وأشار: “أعرب عن تعاطفي مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة… يحتاج المقربون من ديوغو وشقيقه أندريه، كل الدعم الممكن، لن ننساهما أبدأ”.

وعثرت الشرطة على جثتي جوتا، البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه أندريه سيلفا، البالغ من العمر 25 عاما، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا بعد أن تحطمت سيارة لامبورغيني التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس، واشتعلت فيها النيران.

(د ب أ)

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