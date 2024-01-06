كيف علق مدرب رين على نزاع غويري وبلماضي؟

باريس- “القدس العربي”:

تعمد المدير الفني لنادي رين الفرنسي جوليان ستيفان، سكب الماء البارد على ما عُرفت إعلاميا بأزمة المهاجم أمين غويري، بعد تلك الضجة الكبيرة التي أثيرت حول أسباب انسحابه من معسكر المنتخب الجزائري، قبل أيام تعد على أصابع اليد الواحدة من رحلة محاربي الصحراء إلى دولة توغو، من أجل إقامة المعسكر التحضيري الخاص بكأس أمم أفريقيا 2023، التي ستستضيفها كوت ديفوار الأسبوع المقبل.

وقامت الدنيا ولم تقعد في وطن المليون شهيد، منذ إعلان اتحاد كرة القدم، عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، خروج الشاب العشريني من القائمة المشاركة في المونديال الأفريقي، وذلك لتأثره بما وُصفت بالإصابة القديمة عقب وصوله المعسكر التحضيري الأول في مركز سيدي موسى، ما فتح الباب على مصراعيه أمام الصحف والمواقع الرياضية للتكهن حول سبب انسحاب لاعب منتخب شباب فرنسا السابق.

وترددت أنباء على نطاق واسع، عن وجود ظروف خفية وراء الكواليس، تسببت بشكل أو بآخر في عودة غويري إلى ناديه الفرنسي، منها امتعاضه من فكرة جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم حصوله على وعد من قبل المدرب جمال بلماضي، بالمشاركة في القوام الرئيسي للخضر في الكان، الأمر الذي جعله يتخلف عن المباراة الودية التي جمعت عناصر المنتخب بشباب المنتخب الأولمبي، ومن ثم جاء إعلان خروجه من المعسكر بداعي الإصابة.

وفي آخر تحديث لهذا الملف الشائك، صدّق مدرب الفريق الفرنسي على صحة سردية اتحاد كرة القدم الجزائري، وفي رواية أخرى أنصف بلماضي من اتهامه بطرد اللاعب أو التضييق عليه لإجباره على الانسحاب، وذلك في حديثه الروتيني مع الصحافيين على هامش مواجهة غانغون في بطولة كأس فرنسا، معترفا بشكل لا لبس فيه، بأن مهاجمه الموهوب، تعرض بالفعل لانتكاسة طفيفة أثناء مشاركته في ظهوره الأخير مع الفريق في مباراة كليرمون، التي لُعبت يوم 20 ديسمبر/ كانون الماضي، لكنه لم يكن يتوقع أنها ستعيقه عن تمثيل بلاده في البطولة الأفريقية.

وقال جوليان ستيفان في التصريحات التي نقلتها صحيفة “ليكيب” على لسانه “من الواضح أن أمين غويري حزين ويشعر بخيبة أمل وقد تأثر بهذه القصة، ونحن مثل المنتخب الجزائري، سنفقد لاعبا مهما في الفريق، أنا على علم بتلك الإصابة التي ألمت به على مستوى الركبة أمام كليرمون، وهذا الأمر كان واضحا بالنسبة للطاقم الطبي، وعندما سافر إلى الجزائر تواصل الطاقم الطبي للنادي مع أطباء المنتخب، وفي الأخير تم الاستقرار على إعفائه من المشاركة في البطولة الأفريقية”.

وبخصوص فترة غيابه المتوقعة، رجح المدرب أن يبقى خارج الحسابات لمباراتين أو ثلاثة، منهم مباراة الأحد في الكأس، قائلا “كما قلت. سنحرم نحن وهم (منتخب الجزائر) من خدماته؛ لأنه سيخض لبرنامج طبي خاص، ونأمل أن يتعافى سريعا من الإصابة ولا يغيب أكثر من مباراتين، لكن لا يوجد جدول زمني محدد لعودته للمشاركة”.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الجزائري نجح في دك شباك المنتخب المحلي لتوغو بثلاثية نظيفة، في آخر بروفة قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا، حيث ستكون البداية بمواجهة منتخب أنغولا يوم الإثنين من الأسبوع المقبل الموافق الـ15 من يناير/ كانون الثاني الجاري، ثم سيصطدم بمنتخب بوركينا فاسو يوم 20 من نفس الشهر، وبعدها بثلاثة أيام سيختتم مبارياته في المجموعة الرابعة بديربي عربي أصيل أمام منتخب موريتانيا.