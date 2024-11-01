كيف علق مدرب ليفربول على إمكانية رحيل صلاح وفان دايك وأرنولد عن الفريق؟

لندن: شدد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على أنه غير قلق بشأن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، والإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، طالما أن الثلاثي يلعب بشكل جيد.

ومن المقرر أن تنتهي عقود اللاعبين الثلاثة بنهاية الموسم الجاري، ومن المؤكد أن يترك رحيل أي منهم فراغا كبيرا في تشكيلة ليفربول.

وقال فان دايك (33 عاما) إنه يجري محادثات مع مسؤولي النادي، لكنه لا يزال غير متأكد بشأن الفريق الذي سيلعب في صفوفه الموسم المقبل، بينما ربطت التكهنات كلا من ألكسندر أرنولد (26 عاما) وصلاح (32 عاما) بالرحيل عن أسوار ملعب آنفيلد.

سيكون اللاعبون أحرارا في الدخول بمفاوضات مع أندية أخرى اعتبارا من بداية العام الجديد، لكن سلوت ليس قلقا بشأن الموقف في الوقت الحالي، حيث ساهم الثلاثي في بداية رائعة للموسم الحالي مع الفريق.

وصرح سلوت اليوم الجمعة: “بالنسبة لي، ربما يصبح وضع العقد مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه في الوقت الحالي. بالطبع، ليس من المؤكد أن عدم أدائهم الجيد بعد الآن له أي علاقة بوضعية عقودهم”.

أضاف المدرب الهولندي: “في الوقت الحالي، جميع اللاعبين الثلاثة في مستوى جيد، وكل منهم يؤدي بشكل رائع حقا، وهناك مناقشات جارية، كما قال فيرجيل، مع الأشخاص الذين يتعين عليه التحدث معهم، وهذا ليس أنا كما تعلمون. إنني أتحدث معه عن أمور أخرى”.

أوضح سلوت في تصريحاته: “دعونا ننتظر ونرى ولكن كل ما قاله صحيح تماما في أنه لا يعرف بالضبط ما سيكون عليه المستقبل طالما أنه لم يوقع العقد مع النادي بعد”.

ويلتقي ليفربول مع ضيفه برايتون غدا السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد 3 أيام فقط من فوز الفريق الأحمر 3 / 2 في مباراة الفريقين بدور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، يوم الأربعاء على ملعب (أميكس).

وكشف سلوت أنه “ليس غريبا” أن يواجه فريقا مرة أخرى بهذه السرعة، لكنه يتوقع مباراة مختلفة نظرا لأن كلا الفريقين أجريا عدة تغييرات في التشكيل لمباراة الكأس.

أكد سلوت: “لم يبدأ كلا الفريقين بالفريق الذي سيبدآن به لقاء السبت. وبالنسبة لكلا المدربين فإن هذا أمر إيجابي لأنك تعرف المزيد عن خصمك، على الرغم من أن اللاعبين يصنعون الحدث في المباراة وبالطبع الأمر يختلف إذا لعب لاعبون مختلفون”.

وتابع: “ربما يكون أسلوب اللعب هو نفسه، لكن صفات اللاعبين تصنع الفارق، وهذا يغير المباراة يوم السبت”.

وبالفوز على برايتون بكأس الرابطة، يكون سلوت قد حقق 12 انتصارا في 14 مباراة خاضها مع ليفربول بجميع المسابقات منذ وصوله للنادي في الصيف الماضي، ومع التركيز على أربع مسابقات هذا الموسم، كان ذلك تدريبا عمليا مفيدا للمدير الفني، الذي حقق نتائج إيجابية رغم قيامه بعملية التدوير بين اللاعبين.

ألمح مدرب ليفربول: “أعتقد أنكم تتعلمون كل يوم، وخاصة إذا لم تكونوا مع الفريق لفترة طويلة مثلما هو الحال بالنسبة لي”.

أردف سلوت: “تتعلمون كل يوم من مواقف جديدة. لقد قلت في مباراة تشيلسي إن ما تعلمته من المباريات السابقة هو أن اللاعبين قادرون على الدفاع عن تقدمهم. لقد كان ردهم قويا حقا أمام أرسنال، وظهروا في حالة فنية وبدنية جيدة رغم عدد المباريات التي خاضوها في الفترة الماضية”.

واختتم سلوت تصريحاته قائلا: “رأينا خلال الأسبوع الحالي أن اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا لديهم تأثير أيضا وسنحتاج إليهم طوال الموسم، لذا من الجيد أن نرى أنهم بالفعل على المستوى الذي يحتاجون إليه للعب معنا”.

(د ب أ)