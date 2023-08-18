كيف علّق علاء مبارك على هزيمة حفيد السيسي أمام لاعب كويتي في بطولة للجودو ؟- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”:

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خبر هزيمة حفيد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في البطولة العربية للجودو وحصوله على المركز الثاني.

وقال علاء مبارك في تغريدة على منصة “إكس”: “للأسف استغل البعض بطولة رياضية اشترك فيها أولاد صغار منهم حفيد أحد المسؤولين، تعجبت من تناول البعض الموضوع بالتريقة والسخرية، فمهما كانت الأسباب وتحت أي ظرف ما كان يجب أن نجعل من ولد صغير يمارس لعبة ولا ذنب له في أي شيء مادة للسخرية والتريقة فقط لوجود خلافات سياسية سقطة كبيرة وأسلوب رخيص”.

للأسف استغل البعض بطولة رياضية اشترك فيها اولاد صغار منهم حفيد احد المسئولين ، تعجبت من تناول البعض الموضوع بالتريقة والسخرية ، فمهما كانت الأسباب وتحت أي ظرف ما كان يجب أن نجعل من ولد صغير يمارس لعبة و لا ذنب له في أي شيء مادة للسخرية والتريقة فقط لوجود خلافات سياسية …

سقطة… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 17, 2023

وأسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو بمصر، عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت، المركز الأول بعد أن هزم للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي، حفيد الرئيس المصري، وذلك رغم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن “لجوء حكم المنازلة، لإطالة عمر المباراة لعدة مرات، تردد أنها 10 جولات كاملة في محاولة لإعطاء الفوز لحفيد السيسي”.

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو- العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية.