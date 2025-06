كيف قاطع ماكرون ترامب وصححه على الهواء مباشرة بشأن أوكرانياـ (فيديو)

باريس- “القدس العربي”:

خلال استقباله يوم أمس لنظيره الفرنسي وظهورهما مرتين أمام الكاميرات في المكتب البيضاوي ثم في مؤتمر صحافي، أظهر دونالد ترامب وإيمانويل ما بدا تناغما دبلوماسيا بشكل عام وخلطا بين الفكاهة والثناء، لكن كان هناك ما يشبه حوار الطرشان بينهما فيما يتعلق بحجم الدعم لأوكرانيا، التي كانت الموضوع الرئيسي للقائهما.

اشتكى الرئيس الأمريكي من الفارق الزائف في المساهمة بين الأوروبيين والأمريكيين في دعم أوكرانيا. وحاول أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي تكرار حجته لتبرير خطته للحصول على المعادن الأوكرانية، تعويضاً عن الدعم المالي الأميركي، في حين تم منح المساعدات الأوروبية، حسب قوله، في شكل قروض.. وهو ما نفاه ضيفه.

وقال ترامب: “فقط لكي تفهموا، أوروبا تقرض أوكرانيا المال. لقد حصلت على أموالها مرة أخرى”، قبل أن يقاطعه على الفور إيمانويل ماكرون: “لا، بصراحة، لقد دفعنا، يصحح الرئيس الفرنسي وهو يمسك بذراع نظيره: “لقد دفعنا %60 من إجمالي الجهد، مثل الولايات المتحدة، على شكل قروض وضمانات ومنح. وأكد في مواجهة تعبير الشك الذي أبداه دونالد ترامب: “لقد قدمنا ​​أموالاً حقيقية”.

🚨BREAKING: In an incredible moment in front of the world, President Macron brutally interrupted a Trump lie, fearlessly fact checking him in real time.

Watch Trump’s embarrassed expression.

This is how it’s done. pic.twitter.com/sj8JUc3zMa

— Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) February 24, 2025