كيف يؤثر إهمال الجريمة في الوسط العربي على الأمن القومي الإسرائيلي؟

أفرايم لافي ومئير الران ومحمد س. وتد

إن إهمال مكافحة الجريمة في الوسط العربي يشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي. وعلى خلفية الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، يبدو أن مشكلة الجريمة في المجتمع العربي غائبة بشكل ملحوظ عن قائمة أولويات الحكومة الإسرائيلية وجهاز تطبيق القانون. ومع وقوع أكثر من 100 جريمة قتل في الوسط العربي خلال النصف الأول من العام، فإن الإهمال المستمر في مكافحة العنف المتزايد له آثار خطيرة على الأمن القومي الإسرائيلي.

لا يزال الارتفاع في عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ تنصيب الحكومة الحالية في أوائل عام 2023 مستمرًا بلا هوادة. عدد الأشخاص الذين قتلوا في النصف الأول من عام 2024 – أكثر من 100 – مماثل لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ضعف العدد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. والانطباع أن قضية الجريمة برمتها في المجتمع العربي هي قضية غائبة عن أجندة الحكومة والجهات الأمنية، وعن التغطية الإعلامية والخطاب العام. تمتلك المنظمات الإجرامية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها، والتي تستخدمها في مهاجمة المواطنين العرب في إسرائيل، ما يؤثر بشكل خطير على أمنهم الشخصي والجسدي. وفي الوقت نفسه، تشكل هذه الأسلحة والذخيرة تهديدًا للمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وكذلك للأمن القومي. وهذا الوضع، الذي يتحمل المجتمع العربي نفسه وقياداته مسؤوليته أيضاً، يفرض على الوزارات المعنية وهيئات إنفاذ القانون أن تجتمع لتنفيذ الخطة الخمسية لمعالجة العنف والجريمة (قرار الحكومة رقم 549) – الخطة السنوية لمعالجة القضايا الاقتصادية والمجتمعية التي تغذي الظاهرة (قرار الحكومة رقم 550). وللقيام بذلك، يجب أن يكون هناك تعاون كامل بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والقيادة العربية.

في حين شهدت الأشهر الثلاثة التي تلت اندلاع الحرب في قطاع غزة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 انخفاضاً حاداً في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام قد تجاوز عدد جرائم القتل في حزيران (يونيو) بالفعل علامة الـ 100 – وهو نفس العدد في الفترة المقابلة من عام 2023 وأكثر من ضعف العدد مقارنة بالعام 2022. ويبدو أن الاتجاه التصاعدي في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي بدأ بعد فترة وجيزة من وصول الحكومة الحالية في أوائل عام 2023 وأصبح راسخًا بعمق؛ وهناك مخاوف معقولة من أن عدد ضحايا جرائم القتل سيصل بحلول نهاية هذا العام، إلى نفس المستوى القياسي الذي كان عليه في العام 2023، عندما قُتل 233 شخصًا.

ولتوضيح الارتفاع في عدد جرائم القتل، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد جرائم القتل في المجتمع العربي للعام 2022 بلغ 106 جرائم، أي أقل بنسبة 16% عما كان عليه في عام 2021. وفي الواقع، كانت هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انخفاض سنوي مقارنة بالعام 2021. إلى العام السابق، بعد عدة سنوات متتالية ارتفع خلالها العدد: 74 جريمة قتل في 2018، و94 في 2019، و100 في 2020، و115 في 2021.

وكما كان الحال في الماضي، عادة ما ترتبط جرائم القتل بصراعات بين منظمات الجريمة المنظمة التي تعمل، من بين الأنشطة الشائنة الأخرى، في مجال ابتزاز الخاوة وقروض السوق السوداء. ولم يتم ردع هذه المنظمات، وهي بالكاد تشعر بالقلق إزاء تدخل سلطات إنفاذ القانون. فقد استفلت الفراغ في الأمن الداخلي الذي خلقته الحرب واستفادت منه بالكامل للقضاء على المنظمات الإجرامية الأخرى والسيطرة على المزيد من الأراضي لعملياتها. الافتراض أن الوضع الاقتصادي المتدهور في المجتمع العربي في إسرائيل، والذي يرجع جزئيًا إلى الحرب والارتفاع الحاد في البطالة، قد أجبر المزيد من المواطنين العرب على التطلع إلى السوق السوداء في أوقات الضائقة المالية. ومن المرجح أنه عندما تطالب هذه المنظمات عملاءها بسداد قروضهم، فستستخدم العنف لضمان الامتثال، وقد تلجأ حتى إلى القتل. كما أن هناك حالات قتل بسبب خلافات بين الجيران وداخل الأسرة.

معظم جرائم القتل التي ارتكبت في النصف الأول من عام 2024 نُفذت باستخدام الأسلحة النارية؛ كان بعضها عبارة عن عمليات طعن، والبعض الآخر باستخدام عبوات ناسفة. وحتى الآن، تم حل لغز أقلية صغيرة من القضايا – حوالي 12 في المئة. وفي حالة واحدة فقط، ألقى سكان إحدى القرى العربية القبض على أربعة مسلحين وسلموهم إلى الشرطة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الأساليب المستخدمة لتنفيذ جرائم القتل هذه أكثر تطرفًا: فقد تم استخدام صاروخ لاو (سلاح خفيف مضاد للدبابات) في محاولة اغتيال؛ واختطاف الضحايا وقتلهم ونشر إعلانات عن جرائم القتل حتى قبل العثور على جثثهم؛ والاختطاف والقتل بقطع الرأس وتشويه الجثث والتخلص من أجزاء الجسم في مواقع مختلفة؛ وإطلاق النار على خيمة عزاء. ومن بين العوامل التي تساهم في تفاقم العنف والجريمة والارتفاع الكبير في عدد جرائم القتل، تجدر الإشارة إلى التنوع الكبير في الأسلحة والذخائر التي بحوزة هذه المنظمات الإجرامية. ويشمل ذلك الأسلحة التي تسبب إصابات جماعية، بما في ذلك الأسلحة النارية الآلية والطائرات بدون طيار المتفجرة والقنابل اليدوية والمتفجرات والصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية. بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حدثت سلسلة من السرقات من قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي حيث وضعت المنظمات الإجرامية أيديها على الأسلحة الرشاشة وصواريخ “لاو” والمتفجرات وحتى الألغام المضادة للأفراد. إن عالم الجريمة السفلي غارق الآن بهذه الأسلحة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار. بل إن هناك تقارير في الآونة الأخيرة تفيد بأن المنظمات الإجرامية تخفي أسلحتها في المقابر. يتاجر المجرمون والمنظمات التي ينتمون إليها بهذه الأسلحة فيما بينهم ويستخدمونها بشكل أساسي كجزء من نشاطهم الإجرامي، لكن وجودها في حد ذاته يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي ككل.

الحكومة والشرطة وهيئات إنفاذ القانون: الإجراءات والإخفاقات

إن تزايد جرائم القتل في المجتمع العربي والخطر الذي يشكله ذلك على المجتمع الإسرائيلي والأمن القومي هو انعكاس دقيق للإهمال الذي تعاملت به الوزارات الحكومية والشرطة وهيئات إنفاذ القانون مع المشاكل التي تواجه المجتمع العربي بشكل عام وعائلات الجريمة والمجرمين المسلحين على وجه الخصوص.

وهذا الإهمال ليس عرضياً. فهو، في جزء منه، تجسيد عملي للقرار المتعمد بتنفيذ تخفيضات شاملة على خطط الحكومة الخمسية (قرارا الحكومة رقم 549 و550)، التي سعت إلى تنمية المجتمع العربي والتصدي للجريمة والعنف. وفضلاً عن رفض الحكومة تحويل المنح المالية المستحقة للسلطات المحلية العربية، فقد أوقفت وزارة الأمن الوطني خطة الطوارئ الوطنية طويلة المدى المعروفة باسم “الطريق الآمن”، التي نجحت في التصدي للجريمة والعنف في المجتمع العربي في عام 2022، ولم تستأنف العمل إلا في أواخر عام 2023. وبالمثل، فإن خطة إغلاق مركز معلومات الطوارئ للسكان العرب، الذي افتتح في كفر قاسم عندما اندلعت الحرب، يعكس التوجه العام للوزارات الحكومية.

نشر روي كحلون، رئيس الفريق في مكتب رئيس الوزراء المكلف بتنسيق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، الذي عين في أغسطس ،2023 اقتراحاً مفصلاً في وقت سابق من هذا العام حول كيفية معالجة جرائم القتل والعنف في هذا القطاع. وقدم اقتراحه إلى جهاز الأمن العام، والشرطة الإسرائيلية، ومجلس الأمن القومي، وهيئات أخرى. وتدعو خطته، التي تم الإعلان عنها، الدولة إلى إعادة تعريف حيازة سلاح ناري غير قانوني كجريمة أمنية، استناداً إلى الخطر الذي يشكله السلاح الذي يمثل خطراً خاصاً (مثل الأسلحة التي تسبب إصابات جماعية) ومع معايير محددة سيتعرّف حيازة مثل هذه الأسلحة بأنها خطر أمني. وهذا قد يسمح للسلطات باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتدابير الإنفاذ ضد المنظمات الإجرامية والأفراد. حتى الآن، كانت هذه الإجراءات مقتصرة على المنظمات الإرهابية: مشاركة جهاز الأمن العام في التحقيقات، والاستخدام المكثف لسلطته لاحتجاز المشتبه به حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وتشديد العقوبات، والعقوبات الاقتصادية، ومعاملة المعتقلين بسبب حيازة أسلحة غير قانونية ومعاملتهم بشكل مماثل لمعاملة السجناء الأمنين.

لكن اقتراح المسؤول الحكومي عن الجريمة في الوسط العربي لم يتحول بعد إلى سياسة عملية. تماشيًا مع سلوكها العام منذ تأسيسها، لم تصغ الحكومة بعدُ استراتيجية متماسكة لمعالجة انتشار الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي وحوادث العنف والقتل المتفشية باستمرار. وقد جمد وزير المالية الأموال المخصصة للخطط الخمسية لمعالجة العنف والجريمة، ولم يتم استعادتها بعد؛ ولم تتخذ أي ترتيبات لمساعدة جهاز الأمن العام الشرطة في التصدي للجرائم الخطيرة، وتحديد أماكن الأسلحة، وإجراء التحقيقات؛ ويخشى المسؤولون من هيئات إنفاذ القانون الأخرى، مثل هيئة الضرائب الإسرائيلية، من استخدام سلطتهم عندما يتعلق الأمر بالأفراد المرتبطين بالجريمة المنظمة، لأنهم يخشون التعرض للترهيب؛ ولا تزال وزارة الأمن الوطني وهيئات إنفاذ القانون لا تتعاون بشكل فعال مع السلطات المحلية، وهو أمر حيوي في مكافحة الجريمة والعنف. أحد أسباب ذلك هو أن قادة السلطة المحلية لا يثقون بالوزير المسؤول عن الشرطة، في ضوء عدائه العلني تجاه المواطنين العرب في إسرائيل.

إن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، والذي تزايد بشكل مطرد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك ومن المتوقع أن يرتفع، له تأثير نفسي واجتماعي: يعاني المواطنون العرب من انعدام الأمن الشخصي والجسدي، ما يؤثر في حياتهم اليومية ويضر بإيمانهم بالدولة ومؤسساتها. إنهم محبطون ويفسرون عدم مبالاة الدولة بمصيرهم والتقاعس عن التصدي للجريمة والقتل على أنها سياسة حكومية متعمدة يمليها الوزراء اليمينيون المتطرفون في الحكومة.

ونظراً لهذا الواقع، فإن الجمهور العربي وقادته الوطنيين والمحليين يحتجون وينتقدون بشدة سياسات الحكومة وعدم كفاءة الشرطة ويطالبون الدولة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لكبح جماح منظمات الجريمة التي سيطرت على معظم مجالات حياتهم، وتعطيل الحياة اليومية ونشر اليأس والخوف بين المواطنين العرب.



الاستنتاج والتوصيات

ولخص روي كحلون، رئيس الفريق في مكتب رئيس الوزراء لتنسيق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، الوضع الحالي في الوسط العربي بالقول إن “دولة إسرائيل فقدت الحكم”. وتابع موضحًا أن المنظمات الإجرامية سيطرت على المجتمع العربي و”أصبحت هي السلطة القانونية والتنفيذية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التحكيم؛ إنهم يديرون نظاماً من الخاوة والابتزاز”.

المجتمع العربي في إسرائيل أقلية تلتزم بالقانون وترغب في الاندماج بشكل أعمق في المجتمع الإسرائيلي والدولة. ومع ذلك، فإن تفشي الجريمة وكثرة جرائم القتل في المجتمع العربي يؤدي إلى إضعافهم بشكل كبير اجتماعيًا وماليًا. أدى فشل الدولة المستمر في التصدي للجريمة، خاصة في العام ونصف العام الماضيين، إلى خلق أزمة ثقة حادة بين الدولة ومواطنيها العرب. وربما تعزز هذه الأزمة موقف العناصر المتطرفة داخل المجتمع العربي، التي تعارض دولة إسرائيل، وتشجع الدعم الأيديولوجي والعملي لهؤلاء المتطرفين.

وهذا الواقع، إلى جانب انتشار مجموعة واسعة من الأسلحة والذخائر في أيدي المنظمات الإجرامية والأفراد، يشكل تهديداً للمجتمع الإسرائيلي ككل ولأمنه القومي. وقد يتحول إلى أعمال عنف تمتد إلى ما هو أبعد من المجتمع العربي؛ وربما يؤدي إلى تقويض الاستقرار والأمن الداخلي. وتتطلب هذه المخاطر تغييراً كاملاً وفورياً في الاتجاه. ويجب على الحكومة وهيئات إنفاذ القانون أن تدرك التهديد الاستراتيجي للأمن. ويجب التعامل معها كأولوية وطنية، حتى مع احتدام الحرب في غزة، من خلال تنفيذ الخطط الخمسية الحالية لمعالجة الجريمة (قرارا الحكومة رقم 549 و550) وتعزيز قدرات الشرطة – بما في ذلك المراقبة التكنولوجية والقانونية والأدوات اللازمة لجمع الأدلة وإجراء تحقيقات جنائية ناجحة.

هناك حاجة ملحة إلى إصلاح كامل للنظام.

منشورات خاصة/ معهد بحوث الأمن القومي 30/6/2024