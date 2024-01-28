كيف يدافع يوسف حداد عن المظلومين في غزة؟- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

من يتابع حسابات الممثل اللبناني يوسف حداد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عملية “طوفان الأقصى” يدرك مدى اهتمامه وتعلقه ودفاعه بالقضية الفلسطينية، إذ تحولت حساباته إلى منصات للدفاع عن فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لاعتداءات وحشية وإبادة وسط صمت عالمي.

وفي أحدث تغريدة له آثر الممثل حداد أن يظهر صمود أهل غزة على الرغم من حجم المأساة التي يعيشونها حيث نشر مقطع فيديو يبرز فيه حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشوها وإنما يظهر في الوقت ذاته إرادة الحياة والصمود لديهم وهي الأقوى.

وناشد حداد الضمائر الإنسانية عدم السكوت بل فضح همجية إسرائيل مستخدماً هاشتاغ “موت الضمير الإنساني والعدالة” بقوله: “يا وجع الروح يا غزة هالشعب مظلوم مقتول مغدور متروك”. وأضاف “يا رب انصفن عدالة الأرض بأيد القوي السفاح، حجم المأساة ما بيتحملا بشر ورغم هيك متمسكين بأرضن وعم يقاومو باللحم الحي لحريتن ما تتعودو وتسكتو وضلو انشرو وافضحو همجية وعهر إسرائيل”.

وحظيت هذه التغريدة بإعجاب العديد من المتابعين الذين نسخوها عبر صفحاتهم الخاصة ومن بينهم زميله الممثل اللبناني رودني حداد الذي يعرب بدوره عن تضامنه باستمرار مع غزة وأبنائها.