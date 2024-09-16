كيف يعيد تنافس الولايات المتحدة والصين صياغة النظام الدولي؟

في العاصمة الأمريكية واشنطن، يظهر النقاش السياسي الراهن حول مستقبل العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة ممثلة في نخب الحزبين الديمقراطي والجمهوري والنخب الفكرية والبحثية والإعلامية وجماعات المصالح والضغط والشرائح البيروقراطية العليا في المؤسسات الرسمية تتوافق على كون الصين هي عنوان التحدي الأخطر للهيمنة الأمريكية.
غير أن النخب الأمريكية لم تستقر بعد على سياسات وتكتيكات المواجهة. فالنخب هذه تتوقع أن يتواصل الصعود الاقتصادي والتجاري للصين خلال السنوات والعقود القادمة، وأن يتواكب مع اكتساب المزيد من القوة الجيو ـ سياسية (خاصة في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي) واتساع ساحات الدور الدبلوماسي للعملاق الآسيوي (خاصة في جواره المباشر وفي منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية). تأسيسا على ذلك، تتوقع واشنطن أن تصير بكين في المستقبل القريب القوة العظمى الوحيدة القادرة بالفعل على منازعة الهيمنة الأمريكية.
غير أن النخب الأمريكية لا تنتظر أن تمتد المنازعة الصينية إلى المجالين العسكري والتكنولوجي، وفيهما يتواصل التفوق الأمريكي الذي يحول دون أن يكون للأسلحة والمنتجات التكنولوجية الصينية حين تقارن بالنظائر الأمريكية مزايا نسبية غير السعر المنخفض. ولذلك، ترى واشنطن، من جهة، أن تحدي بكين لن يخل بكل موازين عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة الذي انفردت الولايات المتحدة بقيادته لعقود ويستحيل تغيير كل حقائقه مرة واحدة. من جهة أخرى، تدرك نخب واشنطن أهمية الاعتماد على استمرار التفوق العسكري والتكنولوجي لاحتواء تحدي بكين إن على مستوى المنافسة الثنائية بين القوتين العظميين أو فيما خص اجتذابهما للحلفاء والأصدقاء على امتداد خريطة العالم.
والحقيقة أن الكثير من الحوارات الراهنة للنخب السياسية والفكرية والبحثية والإعلامية الأمريكية حول الصين لا يخلو إن من الزهو على سبيل المثال بتفوق الطائرات الحربية الأمريكية على المقاتلات التي يستخدمها الجيش الصيني (وتستورد بكين محركاتها من موسكو وكانت تستورد بعضها من كييف قبل انفجار الحرب الروسية ـ الأوكرانية) أو من الإشادة بالريادة التكنولوجية لشركات كجوجل ومايكروسوفت وأبل وتقدمها الكاسح على منافسيها الصينيين.
جذور التنافس الراهن والصراع القادم مع بكين تضرب في أعماق التناقض بين قيم «الحرية» الأمريكية وسياسات «السيطرة» الصينية
تحاول الولايات المتحدة جاهدة أن تضيف إلى تفوقها العسكري والتكنولوجي تفوقا إيديولوجيا يروج لأفضلية «النموذج الديمقراطي» الأمريكي على حساب «النموذج الديكتاتوري» الصيني فيما خص استقرار وتقدم الدول والنمو المستدام للمجتمعات وصون حقوق وحريات المواطنات والمواطنين. تحاول الولايات المتحدة جاهدة الترويج العالمي لتفوقها الإيديولوجي وتكثر، ممثلة في نخب واشنطن، من الحديث عن أن جذور التنافس الراهن والصراع القادم مع بكين تضرب في أعماق التناقض بين قيم «الحرية» الأمريكية وسياسات «السيطرة» الصينية. والحقيقة أن نخب واشنطن تتورط هنا في استنساخ مزدوج فاشل، من جهة لماضي المقولات الإيديولوجية التي شهدتها الحرب الباردة بين النموذجين الأمريكي والسوفييتي ومن جهة أخرى لمقولات الحاضر المرتبطة بتصوير الحرب الروسية-الأوكرانية كحرب بين الديمقراطيات التي ترفض الغزو والاحتلال وبين الديكتاتوريات التي تغزو وتحتل.
غير أن نخب واشنطن تتناسى أن مقولات الحرب الباردة لم تعد ذات مغزى كبير لأغلبية من يعيشون اليوم على سطح الكرة الأرضية، وأن الادعاء بكون الديمقراطيات ترفض الغزو والاحتلال صار فارغ المضمون منذ غزت الولايات المتحدة أفغانستان والعراق. تماما مثلما يظل الدفع بأن الحكومات الديمقراطية لا تقبل الاعتراف بنتائج الغزو والاحتلال دون أدنى درجات المصداقية نظرا لازدواجية معايير الأمريكيين خصوصا والغربيين عموما، كما تدلل بجلاء صادم مواقفهم من إسرائيل التي غزت واحتلت وهجرت واستوطنت وأقامت نظاما للفصل العنصري و«سادة العالم» في الولايات المتحدة وأوروبا يعترفون بالنتائج ويقبلونها ويقاومون بعنف كل محاولة لتغيير واقع الأبارتايد الذي يأن منه الشعب الفلسطيني.
أخيرا، تتوقع الولايات المتحدة أن تفرض المنازعة الصينية لهيمنتها في المستقبل القريب على القوى الكبرى (وهي الدول والكيانات المؤثرة عالميا) والقوى الوسيطة (وهي الدول والكيانات المؤثرة في أقاليم بعينها) الاختيار بين التوجه نحو واشنطن وبين الذهاب إلى بكين من أجل تطوير علاقات تحالف تشمل العناصر الاقتصادية والتجارية والعسكرية والتكنولوجية ومعها التعاون الدبلوماسي وضمانات الأمن الثنائية (أي المقدمة من أي من القوتين العظميين إلى دولة بعينها) ومتعددة الأطراف (أي المقدمة من واشنطن أو بكين إلى مجموعات من الدول أو إلى تجمعات إقليمية تضم في عضويتها أكثر من دولة). وبينما تبدو أوروبا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية في خانة التحالف الشامل مع الولايات المتحدة وتلتزم روسيا بالشراكة الاستراتيجية الكاملة مع الصين، تدرك نخب واشنطن أن القوى الكبرى الأخرى كالهند والبرازيل والقوى الوسيطة التي صارت تنتظم في تجمعات إقليمية عديدة (كأسيان وبريكس وشنغهاي وتحالف كواد ومجلس التعاون الخليجي وغيرها) وأبرزها اليوم ماليزيا واندونيسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبعض دول الشرق الأوسط، تفتش عن سبل للمزج بين التعاون مع القوتين العظميين.
غير أن الولايات المتحدة، ولأنها تتأرجح اليوم بين تفضيل سياسات وتكتيكات صراعية تجاه الصين وبين اعتماد خليط من سياسات التعاون مع الإبقاء على التفوق الأمريكي (عسكريا وتكنولوجيا) ومن تكتيكات احتواء الصين (اقتصاديا وتجاريا ودبلوماسيا وأمنيا) مع الابتعاد عن التصعيد الشامل، لم تحسم أمرها بعد فيما خص كيفية وحدود تخييرها للقوى الكبرى والوسيطة ومدى استعدادها للنتائج المتوقعة. وفي تأرجحها، تتجاهل واشنطن أن بلدان العالم الواقعة بينها وبين بكين لا تقبع فقط في محل المفعول به وأنها قد تمتلك من مصادر القوة والأدوات التفاوضية ما قد يمكنها من فرض إرادتها على القوتين العظميين في بعض القضايا والأحيان.
كاتب من مصر
غزو روسيا لأوكرانيا أعاد تشكيل أحلاف الحرب الباردة بفارق هائل لصالح العالم الحر بضم دول شرق وشمال أوروبا لحلف الناتو وإتحاد أوروبي وتموضع دول آسيا الوسطى المسلمة بفضاء تركي ومقابل انحياز الصين لروسيا تستعين دول شرق وجنوب شرق آسيا بحلف الناتو ضد تنمر الصين على مناطق إقتصادية وممرات بحرية دولية وتستغل الهند الجميع وعاد الغرب لمغازلة العالم الثالث خاصة 49 دولة إسلامية فيها أهم ممرات تجارة دولية بري وبحري وجوي وأهم ممرات كوابل اتصالات دولية وأكبر احتياطات وإنتاج نفط وغاز وهي أهم موارد لإقتصاد العالم
شكراً على صراحتك، لأن الموضوع هو ظلم ثقافة (شعب الرّب المُختار) من جهة وظلم ثقافة (آل البيت) من جهة أخرى، سبب معاناة (أهل فلسطين) في نظام الأمم المتحدة بعد عام 1945، يا (تيسير خرما)، فالحل هو (السبي البابلي/الكفيل) بدل الهولوكوست أو محاكم التفتيش، ولدينا نجاح كل نموذج من نماذج دول مجلس التعاون الاقتصادي بعد عام 1980، عندما فشل أهل فكر تسريع عودة (المهدي/المسيح) المنتظر في السيطرة على مكة أو شبه جزيرة العرب والحمدلله، كدليل عملي على النجاح في تكوين الإقتصاد، والمنافسة في أجواء أسهم بورصة سوق (العولمة/الإنترنت/الشّابِكة) أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة)أو أسرة أو شركة مُنتِجة.
من وجهة نظري يا (د عمرو حمزاوي)، مستقبل تكلفة إنتاج وتشغيل الآلة/الروبوت أو AI عند أي دولة تريد أحياء أي إقتصاد فيها،
ودخول المنافسة على أسعار أسهم بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة)، هي أسس عنوان(كيف يعيد تنافس الولايات المتحدة والصين صياغة النظام الدولي؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3399490
وإلّا هناك أزمة، في إدارة وحوكمة العملة/الإقتصاد، ومن هنا أهمية خلق AI وطني/محلي، من Saleh Halal AI عند تسويق مشروع صالح (التايواني)، من تأسيس شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال)، في أي دولة تبحث عن تقنية (الكهرباء الأرخص) من أتمتة الإدارة والحوكمة، في دولنا،
لأن لغة القرآن وإسلام الشهادتين شيء مختلف،
عمّن يفرض إضافة شهادة ثالثة، وإلّا أنت لست (مسلم) أو من (الخوارج)، فمن إذن هو أساس فكر (التكفير) أو (التكفير المُضاد)🤣🤭🫣
أو إضافة شهادة رابعة من أجل ضمان تمويل/راتب كرسي (وظيفة) الإدارة والحوكمة أي السلطة في أي أمر أو كيان أو مجتمع أو دولة؟!🤣🤭🫣
بدون تمييز الفرق هذا، لن يمكن إيجاد حل، إلى موضوع الشفاعة/المحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) في أي نظام داخل نظام الأمم المتحدة (مجلس الأمن أو حق النقض/الفيتو) ما بعد 1945، لتقليل تكاليف (إعادة الإعمار) ما بعد أي حرب،
وليس فقط الحرب العالمية الأولى والثانية،
بعد الأزمة الإقتصادية في عام 2008،
(الصين) طرحت (المقايضة)، ومبادرة طرق وحزام الحرير لأتمتة إدارة وحوكمة أي دولة بداية من عمود الكهرباء (مشروع خالد الصيني)،
(العراق) في المقابل وقع عقد (المقايضة) مع (الصين)، وطرح (طريق التنمية) من زاوية التكامل، مع ما طرحته (الصين)،
من وجهة نظري، المنافسة الآن، هناك سباق أو منافسة بين من ينتج أولاً، (طريق التنمية) أم (ممر بايدن) بعد طرحه في إجتماع G20 (الهند)؟!
ومن وجهة نظري، طريقة عمل الجرد/التعداد، في (العراق) عام 2024 سيُحدد من سيفوز في المنافسة🤣🤭🫣
أي الكرة، في ملعب (د رحيم العتابي) وصحبه، هل ستتهاون وتتدلع، أم لا؟!🥸🧐🫵
بحضور رئيس الوزراء، في حفلة (دائرة الوقف) 2024، أحسنت يا شيخ حسن الطه/السامرائي، إختيار تذكيره عن (الظلم) القانوني، ما بعد 9/4/2003
وأضيف في دولة (الفرهود/الگوترة)،
كم (مُعقِّب معاملات)، فهم روتين البيروقراطية، استطاع بعدها، ليس فقط أن يصبح (لواء)، بل ويحصل على حماية ووسائل نقل من الوزارة (قانونياً)، أي بلا وجه حق (ظلماً/غشّاً/فساداً)؟!
ومن هنا أهمية فهم كيف يجب أن يتم الجرد/التعداد، لمن يريد حقيقة الإصلاح أو رفع الغش والفساد أي (الظلم)، في أي دولة، من دولنا، بداية من مهد تدوين لغة الحضارة بواسطة اللغة الأبجدية في وادي الرافدين، أو اللغة الصورية في وادي النيل، أو لغة الأشكال (الماندرين).
في عام 2024، ما الذي يختلف به أهل (اليمن)، عن بقية أهل ما بين (دجلة والنيل)، في موقفهم من أهل (فلسطين)، رغم بُعد المسافات؟!
كردة فعل على عنوان (الحوثيون يفاجئون إسرائيل مجددا!) https://www.alquds.co.uk/?p=3399021
أو لماذا الكفر بوجود خالق، لا يحاسب عليه القانون، بينما الكفر بوجود هولوكوست، يحاسب عليها القانون في (ألمانيا)؟!🤣🤭🫣
ثم هل يمكن تحويل Mindset العراقي من الوظيفة إلى Businessman بهذا الإعلان؟!
ومن يكفل من، من (عالات) الدولة (الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات والقضاء) على مبلغ ما، أمام الدولة؟!🤣🤭🫣
وهل هذا يعني هناك أي حياد أو شفافية أو لا مركزية في أي وسيلة إعلام (يهودية) أم كلها تتبع (الموساد)؟!
تعليقاً بعد ما قرأت ترجمة تحت عنوان (أوبزيرفر: أزمة في أقدم صحيفة يهودية في العالم بعد فبركات عن حرب غزة.. اعتذرتْ وسحبت منشورات وأوقفت مراسلاً) https://www.alquds.co.uk/?p=3398917
هل يسمح بإضافة زاوية أخرى إلى الموضوع، مفهوم (الدولة) ومفهوم (العدالة) وموقع (الأسرة الإنسانية) فيها، وأهمية تنظيم إدارة وحوكمة المنافسة في تسويق أي منتج، في أجواء بورصة أسهم سوق العولمة الإنترنت الشّابِكة أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال (الآلة/الروبوت) التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة،
بعيداً عن مفهوم إقتصاد الحرب والصناعة الحربية؟!
DW understanding of Bangladesh University for Sustainable Development (BUSD)
https://youtu.be/_P4krB2GHdI?si=fQAHPtc1BSUwsD3G
عند مشاهدة رسالة الإعلام الألماني عن بنغلاديش، فهل هي مع أم ضد أو تريد أن تعرف، من أين تؤكل الكتف، وهل في ذلك أي (خطأ)؟!🥸🧐
في الرابط 👇عن كل يُغنّي على ليلاه، في طريقة الفهم، وبالتالي ردة الفعل، في مُنتَج:
كيف تم طرح عدة زوايا رؤية بخصوص موضوع Netflix
تستثمر في بناء سلسلة وثائقية جديدة على «نتفليكس» بعنوان «ماذا بعد؟ المستقبل مع بيل غيتس»،
من وجهة نظري، لا يجوز تمرير دلع، تحرش، استفزاز، فتنة النساء، المقصودة في إثارة المشاكل،
فمثلاً، أنتبه إلى خُبْث سؤال المذيعة (الأردنية)، والتي ظهرت في (لغة الجسد) واضحة
https://youtube.com/shorts/L6x-Hl4Gras?si=kff9Fk8y2gGoGAA9
الذي يوضح بشكل عملي ازدواجية إشكالية مفهوم المملكة مع الجمهورية (الكيان الصهيوني) أم (الكيان الفلسطيني) حتى في إنتخابات عام 2024،
لأن نحن، لسنا في زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في عام 2024 السؤال، هل هناك (خطأ) في إنتخاب (يحيى السنوار)، بعد خالد مشعل أو إسماعيل هنية؟!
https://youtu.be/UNwKqaoI0gI?si=881gkPDjuTCdZtK4
أو هل هناك (خطأ) في حوار أحمد البشير أعلاه👆، بمعنى آخر، لماذا كان يظهر عليه الخوف/الجبن/الرعب، عكس أسلوب إدارة وحوكمة البرنامج على DW بشكل عام؟!🫣🤭🤣
المحامي والمحاسب القانوني، لا يجوز أن يكون همّه، الصعود على الثغرات في نص لغة القانون، من أجل زيادة الإيرادات على حساب (ظلم) الدولة (العالة) أو الإنسان ة والأسرة والشركة (المُنتِجة).🤨😉
🤑🙈🙉🙊📟✒️📓🇺🇳
عوامل تساعد الصين على إزاحة أمريكا وحلفائها:
1. التفوق الاقتصادي والطبي والسيطرة على تقنية الإلكترونيات التحكمية الفاعلة وسرعة تطويرها وتسخيرها عسكريا وحكريا.
2. دعم قوى شرق أوسطية، هسبانية، أفريقية مناوئة للغرب في الدفاع والردع والاستطلاع وتفويت فرص التغلغل والإقامة الغربية عندها.
3. تصالح مع الأيغور وتمكينهم وتقريبهم.
4. التقرب من تايوان وهونغ كونغ والفليبين وطمأنتهم وإقامة علاقات ولو مؤقتة.
5. خفض النزاع وتعديل الصراع مع الهند واليابان.
6. الاستعداد لحروب طويلة حاسمة والقدرة على تفادي أثر الصدمات الاقتصادية والعسكرية وسرعة التعافي والحشد.
7. المقايضة الاقتصادية مع دول صغيرة وذات موقع استراتيجي لإزاحة العملات الغربية والعمل على بدائل اتصالات ومواصلات ووسائط ربط وتبادل معلومات أخرى.
يتعامل المقال مع أمريكا والصين على انهما من نفس النوع كما ولو ان الصين هي الاتحاد السوفيتي سابقا وهذا ليس صحيحا على الإطلاق ويجعل التحليل مغايرا الواقع. الصين على خلاف أمريكا والاتحاد السوفيتي سابقا او روسيا حاليا ليست دولة اطامبريالية تشعر الخيمة على الاخرين فالامبراطورية الصينية في اوج وقتها بنت سور حول الصين ولم تتمدد وتهمين على الاخرين كما تفعل عادة الدول الاخرى!
كيف يعيد تنافس الولايات المتحدة والصين صياغة النظام الدولي؟
في رأيي ليس من المنطق،ظهور حروب بين القوى الدولية،تخدم فقط مصالح مستبدين سياسيين،كل ما يمكن ان تحمل صياغة الدولي هو اعادة توزيع المهام بين هاتين القوتين ،السيادة الاقتصادية للصين،مقابل استمرارية السيادة السياسية الدولية للولايات المتحدة،مع ضرورة وقف دعم الاستبداد السياسي ،ان ما يجمع الاقتصاد الصيني بالسياسة الدولية الامريكية،اقوى مما يجمع الدول العميقة الاسلامية بالولايات المتحدة، انا الصين تحترم جيدا دور الولايات المتحدة في تربية الزعماء الاسلاميين المستبدين ،و تعلم جيدا مدى خطورتهم الغازية الدينية و الجغرافية، ان الصين لم تكن نائمة ابان الفتوحات الاسلامية، و ان الصين لا تعادي الطقوس الدينية،كما تعلم جيدا مدى خطورة من يستغل الدين،لاغراض توسعية و اقتصادية و سياسية،ان العالم اليوم في امس الحاجة الى تحالف القوى الدولية،و توحيد الاقتصاد و الاخلاق، لاصلاح الانظمة السياسية المستبدة،و ليس الى حروب بين القوى الدولية،تقوي الطغاة و تدعم انتشار الانظمة المستبدة,التي تسيئ للكرامة الادمية ,و تهدد الاستقرار و الامن العالمي,مهما وصلت جرم الاحتلال، فانه لا يصل الى ربع ما وصلت اليه جرم الاستبداد السياسي الديني …