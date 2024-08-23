عمان ـ «القدس العربي»: «جميع الأطراف بدون استثناء في مأزق الآن».. هذا هو التعليق الذي لجأ إليه الباحث الاقتصادي والسياسي الأردني الدكتور أنور الخفش، رداً على استفسار من «القدس العربي» يحاول تتبع المؤشرات المتسارعة على «أزمة أردنية» هذه المرة مع حكومة اليمين الإسرائيلي.

كل الأطراف المتفاعلة نخبوياً في عمان تحاول فهم حالة «التموقع» الأردنية الرسمية بعد سلسلة «رسائل عميقة» تتقارب مع إيران أولاً وتحذر الأمريكيين ثانياً، وتعلن الاشتباك العميق ثالثاً مع طاقم بنيامين نتنياهو.

أعقبت الرسائل ما نشر أو تسرب عن حوارية إعلامية برعاية القصر الملكي وما تضمنه مضمون اتصال هاتفي حاد نسبياً بين الوزير أيمن صفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تحت عنوان قرار الأردن باللجوء إلى المحاكم الدولية ضد إجراءات إسرائيل في القدس.

تلك الرسائل لوحقت نقاشياً بدلائل على استدراكات بيروقراطية وسياسية وأمنية بعنوان «ارتفاع حدة الشعور بالمخاطر» والخفش تحدث عن «اشتباك بقرار أردني» عنوانه الأعرض أن «مصالح المملكة في الجغرافيا لن يسمح بأن تصبح عالقة أو مرتهنة بسياسات حكومة تل أبيب المتطرفة».

كيف يمكن توفير مخرج استراتيجي آمن لتوازن رفيع يحمي المصالح الأردنية؟ هذا هو السؤال المحوري اليوم في ظل تراجع ما يسميه السياسي طاهر المصري «نسبة اليقين العام» وتدحرج حالة العدوان الإسرائيلي إلى منسوب «مناخ الحرب الدينية».

وعليه، يقدر الخفش وآخرون بأن تلك الرسائل دليل على «الجميع في المنطقة في مأزق» وأن اليقين بخصوص السياسات الأمريكية أو إنجاز ترتيب يوقف إطلاق النار في غزة غائب تماماً عن المشهد، وأن تدحرجات غزة الإقليمية ـ كما يقدر القطب البرلماني خليل عطية ـ تصيب الجميع جراء بشاعة ووضاعة ووحشية العدوان الإسرائيلي.

سلسلة «رسائل عميقة» تتقارب مع إيران وأخرى تحذر الأمريكيين

في المقابل، عملياً زاد في صالونات عمان السياسية حجم الفضول في البحث عن معلومات أعمق وأبعد مما نشر حتى الآن، خصوصاً في جزئية التصريح المؤسسي المرجعي القائل بأن «كل الخيارات مفتوحة أمام الدولة الأردنية» وكذلك في جزئية الحد الذي قد تصله مستويات بناء الجسور بين عمان وطهران، حيث لا معلومات محددة أو مشروحة حتى الآن باستثناء نصيحة أردنية للإيرانيين بتجنب «الوقوع بفخ نتنياهو» الذي ترى كل الأطراف أنه يسحب المنطقة قصداً نحو حرب إقليمية مفتوحة وشاملة.

لكن ما يؤرق الأردنيين أكثر هو ضعف الإدارة الأمريكية في مقابل تشدد نتنياهو في ملف بناء صفقة لوقف العدوان في عنصر بدأ يضغط بشدة على الأعصاب المشدودة لكل الدول العربية، وعلى رأسها الأردن، صاحب الخشية الأكبر من انتقال خط العدوان والعنف من غزة إلى الضفة الغربية.

لذلك، لا يخلو بيان أردني عن المشهد الإقليمي من إشارة مباشرة للقلق على الأوضاع المتردية في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين واستفزازات اليمين الإسرائيلي في القدس المحتلة.

الانطباع العام هنا أن المصالح الأردنية علقت فجأة ودون حسيب أو رقيب كما كان يحصل في الماضي بالعادة، في زاوية ضيقة بفعل ضعف الإدارة الأمريكية ووجود رئيس أمريكي ضعيف، على حد توصيف السياسي الدكتور جواد العناني، وخلافاً لوجود وزير خارجية محسوب أصلاً على خط نتنياهو واليمين الإسرائيلي، الأمر الذي دفع طاقم الخارجية الأردنية لإبلاغ الأمريكيين خلف الستائر مؤخراً بأن طريقة بلينكن في إدارة المفاوضات لا تبدو منتجة أو بناءة، بل فيها قدر كبير من المجاملة للإسرائيليين.

في رأي خبراء أردنيين بينهم الخفش، «المستقبل بات أكثر غموضاً، والمسارات تزداد تعقيداً، والغارقون في وحل غزة يطرحون السؤال على أنفسهم: كيف الخلاص؟

ورغم كل الفضول المشحون الآن في الجسم السياسي الأردني عموماً، لا توجد حتى الآن معطيات معلوماتية واضحة ومشروحة تلخص طبيعة الفهم الأردني لهذا التدحرج والتأزيم، وإن الانطباع لدى الباحث الخفش هو أن عمان وصلت إلى قناعة فيما يبدو بصعوبة أو استحالة عزل الجغرافيا والأمن الوطني الأردني تماماً عن تداعيات حالة الأسر التي دخل بها الرئيس بايدن وطاقمه لصالح سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف.

يبدو مثل هذا الاستنتاج في مكانه تماماً، لأن مشاعر النخبة الأردنية متوسعة أفقياً بأن الضعف الأمريكي أو ما تسميه حركة حماس في بياناتها بالغطاء الأمريكي لجريمة الإبادة، هو عامل معيق لأي تفاهمات، لا بل في المعادلة الأردنية أصبح «الوضع العام» مخيفاً ومقلقاً ويستوجب استراتيجية «انقضاض وتحذير» وتنويع خيارات مفتوحة على سيناريو باسم التقارب مع إيران إن لزم الأمر.

والسبب رواج ثقافة حشر الجغرافيا الأردنية في زاوية ضيقة حتى على المستوى الشعبي بين الأردنيين، وتركيز خطاب التيار الإسلامي تحديداً على خطاب «حماية الوطن من أطماع إسرائيل» حتى في بناء تكتيك التفاعل مع انتخابات برلمانية مقررة يوم 10 أيلول.

ثمة من لا يريد توفير «ذخيرة» للإسلاميين تحديداً وغيرهم من الطراز الذي «يزايد» على الدولة ومؤسساتها، وثمة من يريد خطف الميكروفون من الشارع وإعادة تركيزه نحو الخطاب السياسي المركزي الذي يوائم على الأقل بين الوقائع والأوهام ويعيد «تجميع الأردنيين».