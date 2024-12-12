كيليان مبابي.. القضاء السويدي يغلق التحقيق في قضية “الاغتصاب”

باريس- “القدس العربي”:

أغلق مكتب الادعاء العام السويدي المسؤول عن التحقيق بشأن شبهات “الاغتصاب” في ستوكهولم، التي تستهدف الدولي الفرنسي كيليان مبابي منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، القضية رسميا اليوم الخميس، بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكانت وسائل إعلام سويسرية قد أكدت أن مبابي الذي تواجد في ستوكهولم في شهر أكتوبر الماضي، هدف لتحقيق تجريه الشرطة السويدية بتهمة “الاغتصاب والاعتداء الجنسي”. وهو ما فنّده اللاعب وحاشيته، متحدّثين عن “إشاعة افتراء” و“أخبار كاذبة”.

وأوضحت محامية مهاجم ريال مدريد الإسباني أن موكّلها الذي ربطته وسائل إعلام سويدية بهذا التحقيق في قضية اغتصاب في ستوكهولم، يحتفظ “بأولوية تفسيراته للقضاء السويدي اذا لزم الأمر”. لكن العدالة السويدية لن تستجوب اللاعب قط، ولم تذكر قط اسمه بشكل رسمي.