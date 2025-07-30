 كيليان مبابي يحصل على القميص رقم 10 في ريال مدريد

إسطنبول: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، منح مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، القميص رقم 10 بالفريق، والذي كان يحمله الكرواتي لوكا مودريتش قبل رحيله هذا الصيف إلى ميلان الإيطالي.

ونشر النادي الملكي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” صورة لمبابي وهو يرتدي قميصه الجديد رقم 10 ومدون عليه اسمه، معلقا بالقول “لدينا 10 جديدة”.

ولم يكن حصول مبابي على الرقم الجديد، بعدما كان يحمل الرقم 9، سوى مسألة بعد رحيل الأسطورة لوكا مودريتش، الذي ترك أحد أشهر أرقام القميص في تاريخ النادي شاغرا بعد أن ارتداه لقرابة العقد من الزمن.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن مبابي يحمل هذا القميص الرمزي بعد عام واحد فقط في صفوف ريال مدريد، مؤكدا مكانته كنجم كبير يراهن عليه “الميرينغي” في السنوات المقبلة.

ويحمل القميص رقم 10 تاريخا غنيا في ريال مدريد، حيث ارتداه في السابق نجوم مثل فيرينك بوشكاش، ولويس فيغو، وخاميس رودريغيز، ومسعود أوزيل، وروبينيو، وكلارنس سيدورف.

وسيجمع مبابي بين نفس الرقم مع ناديه ومنتخب بلاده، وسيظهر الهداف رسميا بقميصه الجديد يوم الثلاثاء 19 أغسطس/ آب المقبل، عندما يستهل لوس بلانكوس موسم 2025-2026 في ملعب “سانتياغو برنابيو” ضد أوساسونا في مسابقة الدوري.

(الأناضول)