كيليان مبابي يقود ريال مدريد لفوز شاق على ليغانيس في الدوري الإسباني

مدريد: أحرز كيليان مبابي نجم ريال مدريد هدفين ليقود فريقه لفوز صعب للغاية أمام ضيفه ليغانيس بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء السبت.

تقدم الريال بهدف أحرزه مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولكن ليغانيس قلب الطاولة على الفريق المدريدي بهدفين سجلهما دييجو جارسيا ودانيال رابا في الدقيقتين 34 و41 لينتهي الشوط الأول بتقدم مفاجئ للضيوف.

وبعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني، أدرك الفريق المدريدي التعادل بهدف لنجمه الإنكليزي جود بيلينغهام الذي رفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وانتزع الريال نقاط المباراة بهدف ثان سجله مبابي في الدقيقة 76 من ركلة حرة، ليرفع النجم الفرنسي رصيده إلى 22 هدفا في الدوري الإسباني منها 6 أهداف بركلات جزاء.

بهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة ليتساوى مؤقتا مع برشلونة متصدر الترتيب قبل مباراة الأخير أمام جيرونا، مساء اليوم الأحد في نفس الجولة.

كما وسع الريال الفارق إلى ست نقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بعد تعادله مع إسبانيول 1 / 1 في وقت سابق من يوم السبت.

أما ليغانيس فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى في منطقة الخطر بين الأندية المهددة بالهبوط.

(د ب أ)