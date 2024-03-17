كيليان مبابي يقود سان جيرمان لسحق مونبلييه بسداسية

باريس: قاد الدولي الفرنسي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لسحق مضيفه مونبلييه بستة أهداف مقابل هدفين، الأحد، على ملعب “دي لا موسون”، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

مبابي، تقمص دور البطولة في المباراة بتألقه اللافت بعد تسجيله 3 أهداف (هاتريك) وصناعة هدف آخر، ليساهم بدور كبير في الفوز العريض الذي استعاد به فريقه نغمة انتصاراته في المسابقة في أعقاب 3 تعادلات متتالية.

ورفع العملاق الباريسي، بهذا الفوز، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن بريست صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث سجل لأصحاب الأرض، أرنود نور الدين، وتيجي سافنير من ركلة جزاء، في الدقيقتين 30، و45+2، بينما سجل للضيوف، فيتينيا ومبابي في الدقيقتين 14، و22.

وفي الشوط الثاني انتفض فريق العاصمة ليسجل أربعة أهداف متتالية عبر مبابي (هدفان)، وكانغ إن لي، ونونو مينديز في الدقائق 50، و63، و53، و89.

وفي نفس الجولة، فاز ستاد رين على مارسيليا 2-0، وريمس على ميتز 2-1، وبنفس النتيجة كليرمون على لو هافر، في حين تعادل موناكو ولوريان 2-2.

(الأناضول)