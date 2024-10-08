كيم جونغ أون يتعهد بتسريع الخطى لتصبح كوريا الشمالية قوة عظمى لديها أسلحة نووية

سول: نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية ولن يستبعد استخدامها إذا هاجمها الأعداء.

وأدلى كيم بهذه التعليقات في خطاب ألقاه يوم الإثنين في إحدى الجامعات، ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نصه الكامل.

وقال إنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن “إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا”، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما “لا يمنع استخدام الأسلحة النووية”.

ودعا كيم أيضاً إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

كما بعث كيم برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرته الوكالة. ووصف كيم بوتين بأنه “أقرب رفيق له”، وقال إن “العلاقات الاستراتيجية والتعاونية” بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على “الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية”.

(رويترز)