كيم كارداشيان تدلي بشهادتها اليوم أمام محكمة باريس بشأن سرقة مجوهراتها

باريس: من المقرّر أن تدلي كيم كارداشيان بشهادتها، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة باريس، بشأن الاعتداء الذي تعرّضت له عام 2016، وسرقة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بملايين الدولارات، على يد عدد من الرجال المتنكرين بزيّ الشرطة.

وقال مسؤولو المحكمة إنه من المتوقّع أن يتجمّع عدد كبير من وسائل الإعلام لتغطية وصول النجمة، البالغة من العمر 44 عامًا، إلى قصر العدالة، بعد أن سافرت خصيصًا من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.

وكانت كارداشيان قد وصلت إلى باريس لحضور عروض الأزياء قبل تسع سنوات، حيث تعرّضت للهجوم في الليلة الفاصلة بين الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2016، في فندق بمنطقة الشانزليزيه الراقية في العاصمة الفرنسية.

وظهر خمسة لصوص متنكرين في زيّ ضباط شرطة خارج المبنى، وتمكّن اثنان منهم من التغلب على البواب، واندفعا إلى غرفة كارداشيان وهما يرتديان أقنعة ويحملان أسلحة.

وقد تم تهديد نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال بالسلاح، ثم تكميم فمها وتقييدها بشريط لاصق، قبل أن يفرّ الجناة بمجوهرات تُقدَّر قيمتها بحوالي 9 ملايين يورو (10 ملايين دولار).

ولم تُصب كارداشيان بأي أذى جسدي، وتمكّنت من فكّ قيودها وإطلاق جرس الإنذار.

(د ب أ)