كيم كارداشيان مستعدة لـ”مواجهة” مهاجميها في قضية السرقة في باريس

باريس: أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي يُفترض أن تصل إلى باريس في 13 أيار/مايو للإدلاء بشهادتها في محاكمة بتهمة السرقة التي تعرضت لها في العاصمة الفرنسية عام 2016، أنها مستعدة “لمواجهة” مهاجميها، على ما قال محاموها لوكالة فرانس برس الإثنين.

وقال وكيلا الدفاع عن كارداشيان، الفرنسيان ليونور إينيريك وجوناتان ماتو، اللذان يمثلانها إلى جانب محاميها الأمريكي مايكل رودس، إنّها “ترغب في حضور المحاكمة شخصياً ومواجهة مَن اعتدوا عليها، وتنوي القيام بذلك باحترام وشجاعة”.

ورفض المحاميان الإدلاء بأي تفصيل بشأن محتوى إفادتها المقبلة “حتى يتمكن الجميع من سماع الرواية مباشرة من كارداشيان”.

وستتحدث سيدة الأعمال الأمريكية، التي كانت تتابع مجريات الأسبوع الأول من المحاكمة، “عمّا حدث خلال تلك الليلة البشعة”، ليلة 2 إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016، عندما تعرّضت للسرقة، وتم تقييدها وتركها داخل غرفتها في أحد فنادق باريس، خلال أسبوع الموضة.

وبلغت قيمة المسروقات تسعة ملايين يورو (عشرة ملايين دولار) من المجوهرات، وهي أكبر سرقة تعرّض لها فرد واحد في فرنسا منذ 20 عاماً.

وأكد المحاميان أن كارداشيان (44 عاماً) أبدت “امتناناً كبيراً” لما فعلته السلطات الفرنسية، والطريقة التي تم التعامل بها مع الحادثة، وأشارا إلى أنها “ستلتزم الإجراءات القانونية وستجيب على كل الأسئلة”.

وبدأت، في 28 نيسان/أبريل، محاكمة المتهمين المزعومين بعملية السرقة. وبعد أسبوع أول خُصّص لسماع مسار حياة المتهمين العشرة، ستنتقل محكمة الجنايات في باريس إلى تفاصيل القضية، بدءاً بسماع المحققين يومي الإثنين والثلاثاء.

ثم ستستمع إلى الشهود، وفي 13 أيار/مايو إلى الأطراف المدنية، أي موظفة الاستقبال في الفندق الذي حصلت فيه السرقة، ومساعدة كارداشيان التي اختبأت خلال عملية السطو، وأخيراً كيم كارداشيان نفسها.

ويُفترض صدور الحكم في 23 أيار/مايو المقبل.

(أ ف ب)