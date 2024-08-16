كيم وبوتين يتعهدان بتعزيز العلاقات في ذكرى تحرير كوريا الشمالية

سول: قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أكد على تعهده بتعزيز التعاون مع روسيا في رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، في الوقت الذي أحيت فيه بيونجيانج الذكرى السنوية لاستقلالها عن الحكم الاستعماري الياباني.

وذكرت وكالة الأنباء أن ذلك جاء ردا على رسالة تهنئة من بوتين في ذكرى يوم التحرير في 15 أغسطس إذ قال الرئيس الروسي إن الرابطة التي نشأت عندما قاتل الجنود السوفييت اليابان لا تزال بمثابة أساس لعلاقاتهما.

وقال كيم “مشاعر ود بين جيشي وشعبي البلدين والتي تشكلت وترسخت خلال النضال الدامي ضد العدو المشترك تمثل قوة دافعة قوية لتطوير… علاقات الصداقة والتعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة وقوة لا تقهر”.

وعقد كيم وبوتين في يونيو حزيران ثاني اجتماع قمة بينهما خلال أقل من عام في بيونجيانج، ووقعا على اتفاقية بشأن “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” التي تشمل اتفاق دفاع متبادل.

وجاء ذلك وسط اتهامات من كوريا الجنوبية وأوكرانيا والولايات المتحدة بأن كيم يساعد روسيا في الحرب على أوكرانيا من خلال تزويدها بصواريخ وقذائف مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية من موسكو.

(رويترز)