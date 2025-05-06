كين يتذوق أخيرا طعم النجاح بعد تحقيقه أول لقب في مسيرته

ميونخ: قال مهاجم منتخب إنكلترا هاري كين، إنه يشعر بالسعادة بعد تحقيقه للقب طال انتظاره أمس الأحد، بفوزه بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني في موسمه الثاني مع بايرن ميونيخ.

وحسم الفريق البافاري لقبه الـ34 بالدوري، بعد تعادل منافسه على اللقب باير ليفركوزن 2-2 أمام مضيفه فرايبورغ يوم الأحد، ليبتعد متصدر الترتيب بفارق لا يمكن تعويضه مع تبقى مباراتين على نهاية الموسم.

وحطم كين رقما قياسيا في الدوري قبل أسبوعين بتسجيله هدفه الـ60 في أول 60 مباراة بالدوري مع بايرن، ويبدو اللاعب (31 عاما) في طريقه لأن يصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يفوز بجائزة الهداف في أول موسمين له.

وقال كين في مقطع فيديو يوم الاثنين: “يا لها من أمسية، ويا لها من احتفالات رائعة مع اللاعبين والطاقم الفني. أنا متأكد أن الجميع يشعر بذلك قليلا هذا الصباح، لكننا نجحنا”.

وتابع: “ينتابني شعور رائع، مر وقت طويل، ومن الواضح أن تحقيق ذلك كان يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني، وأشعر بالسعادة للفوز باللقب الأول في مسيرتي”.

وأردف: “أُقدر كل هذا الدعم، وكما هو الحال دائما، فهو لا يغيب عن بالي، وأتطلع بشوق للاستمتاع بالأسبوعين المقبلين. وبالظهور في أليانز أرينا يوم السبت المقبل والاحتفال أمام الجماهير.

“وبعد ذلك، كما جرت العادة، نتطلع إلى النسخة المقبلة. سنمضي قدما وسنحاول حصد اللقب الثاني”.

وسجل كين مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، أكثر من 400 هدف مع ناديه ومنتخب إنكلترا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز على مر العصور.

وأمضى كين (31 عاما) غالبية مسيرته الاحترافية في توتنهام هوتسبير إذ لعب في الفترة من 2009 حتى 2023 والتي تخللتها إعارات وذلك قبل انتقاله إلى بايرن مقابل 100 مليون يورو (114 مليون دولار) في صفقة قياسية على مستوى الدوري الألماني.

(رويترز)