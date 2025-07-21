كييف: أكثر من 100 اشتباك مع القوات الروسية في شرقي أوكرانيا

كييف: أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور على فيسبوك يوم الأحد، أن روسيا تواصل هجومها في شرقي أوكرانيا، حيث أفادت بوقوع أكثر من 100 اشتباك في يوم واحد.

وأفادت هيئة الأركان العامة في كييف بوقوع 122 هجوما روسيا على مدار اليوم.

وأثناء الغارات الجوية، ألقيت 71 قنبلة انزلاقية موجهة على مواقع أوكرانية. ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وأفاد الجيش بأن أعنف المعارك تركزت حول مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، حيث شنّت الوحدات الروسية 36 هجوما من اتجاهات مختلفة.

وتُعدّ بوكروفسك مركزا استراتيجيا مهما للنقل في غرب منطقة دونيتسك، وهي محور القتال منذ أشهر، وقد تم تدميرها بالكامل تقريبا.

وتمكنت القوات الأوكرانية من صدّ التقدّم الروسي. وتقدّم الروس شمالا، وخاصة جنوب المدينة، ما يهدد بتطويقها.

وتتصدى أوكرانيا للغزو الروسي الكامل بدعم من حلفائها الغربيين منذ فبراير/ شباط 2022.

(د ب أ)