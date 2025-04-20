كييف: استمرار الهجمات الروسية طوال الليل رغم وقف إطلاق النار

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إن الهجمات الروسية تواصلت طوال الليل على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من طرف واحد وقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، نقلا عن تقرير من القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي: “بشكل عام، وحتى صباح عيد الفصح، يمكننا أن نذكر أن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بأن هناك وقفا لإطلاق النار، بينما لا يزال يواصل محاولات معزولة للتقدم وإلحاق خسائر بأوكرانيا في بعض المناطق”.

وقال زيلينسكي إن هناك 387 حالة قصف و19 هجوما من قبل القوات الروسية يوم السبت بين الساعة 6 مساء ومنتصف الليل. وأضاف أن الروس استخدموا المسيرات 290 مرة.

ويغطي وقف إطلاق النار 30 ساعة خلال عيد الفصح والذي يصادف اليوم الأحد هذا العام لجميع المسيحيين الأرثوذكس والغربيين.

كان زيلينسكي ومسؤولون أوكرانيون آخرون متشككين في وقف إطلاق النار القصير الذي أعلنه بوتين في اللحظة الأخيرة. وإلى جانب الإعلان يوم السبت، تمنى بوتين لجميع المقاتلين الروس على الجبهات في أوكرانيا عيد فصح سعيد.

وكتب زيلينسكي أن اقتراح “الهدوء الكامل وغير المشروط لمدة 30 يوما” لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأضاف: “سنتصرف وفقا للوضع الفعلي على الأرض”.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع في موسكو يوم السبت أن وقف إطلاق النار سيجري الالتزام به من قبل القوات الروسية بشرط أن تلتزم به القوات الأوكرانية أيضا.

(د ب أ)