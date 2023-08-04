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كييف: الجيش الأوكراني يحرز تقدما جنوب مدينة باخموت

منذ ساعة واحدة

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كييف: حقق الجيش الأوكراني مزيدا من المكاسب في الأراضي القريبة من مدينة باخموت التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق تليغرام حول الوضع في شرقي أوكرانيا اليوم الجمعة “على صعيد الجناح الجنوبي، وعلى الرغم من نيران المدفعية الثقيلة والألغام، تستمر قواتنا في التقدم خطوة بخطوة”. ولم تقدم نائبة الوزير تفاصيل محددة.

وتشير تقارير هيئة الأركان العامة إلى أن قرية كليشتشفكا الواقعة جنوب باخموت لم تعد تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

كما صدت القوات الأوكرانية الهجمات الروسية في شمال باخموت، وفي مناطق كوبيانسك وليمان وسفاتوف على الحدود بين المناطق الشرقية الأوكرانية في لوهانسك وخاركيف ودونيتسك.

( د ب أ )

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