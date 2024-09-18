سياسة | دولي

كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 46 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

18 - سبتمبر - 2024

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كييف:أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 46 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد من أصل 52 طائرة أطلقتها روسيا صباح اليوم الأربعاء.

وقال البيان “شن الغزاة الروس هجمات باستخدام ثلاثة صواريخ جوية موجهة من طراز كيه إتش69/59- تم إطلاقها من المجال الجوي للجزء المحتل من منطقة خيرسون و52 طائرة مسيرة تم إطلاقها من منطقتي كورسك وييسك الروسيتين”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أن القوات الجوية ومجموعات الإطفاء المتنقلة وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية شاركت في جهود صد الهجوم.

وقال البيان إنه “تم إسقاط 46 طائرة مسيرة هجومية نتيجة لهذه الجهود”.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

(د ب أ)

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