كييف: السعودية تستضيف قريبا اجتماعا حول صيغة السلام الأوكرانية

كييف: أعلن أندريه يرماك،، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، عن اجتماع يتعلق بصيغة السلام الأوكرانية، سينعقد في المملكة العربية السعودية قريبا، على مستوى مستشاري الأمن القومي لرؤساء الدول.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية، الأحد، قال يرماك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي، أن صيغة السلام الأوكرانية تتضمن 10 نقاط أساسية، سيضمن تنفيذها السلام بالنسبة لأوكرانيا، إلى جانب تشكيلها آليات لمنع النزاعات المستقبلية في العالم.

وأشار إلى أن أوكرانيا تتبنى هيكلية من 3 مراحل لتنفيذ صيغة السلام، الأولى هي الاجتماعات مع السفراء المعتمدين لدى كييف والمخصصة لمراجعة مفصلة لكل بند من بنود الصيغة.

وذكر أن المرحلة الثانية هي مشاورات الأمن القومي، لافتا إلى أن أوكرانيا بدأت بتنفيذها.

وتابع: “نظمنا أول اجتماع من هذا القبيل بالتشارك مع نظرائنا الدنماركيين، حيث انعقد في كوبنهاغن في حزيران / يونيو، وسيعقد الاجتماع القادم في السعودية قريبا”.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من صيغة السلام ستكون قمة عالمية تأسيسية على مستوى قادة الدول يمكن عقدها بحلول نهاية العام.

(الأناضول)