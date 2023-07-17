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كييف: الطيارون الأوكرانيون مستعدون للبدء في التدريب على طائرات إف-16

منذ 40 دقيقة

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كييف: قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين إن أول مجموعة من الطيارين الأوكرانيين على استعداد للبدء في التدريب على طائرات اف -16 في الخارج.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهنات للتلفزيون الأوكراني “نحن ننتظر مغادرة المجموعة الأولى، بعد ذلك سوف تتبعها المجموعة الثانية”.

ومن المقرر أن يبدأ العشرات من الأوكرانيين والفنيين التدريب على الطائرات، أمريكية الصنع. ولم يؤكد إيهنات في أي دولة سوف يتم إجراء التدريب بها. وكانت هولندا قد قالت في حزيران/يونيو الماضي إن تدريب الطيارين الأوكرانيين سوف يبدأ قريبا.

وتطالب كييف بالحصول على الطائرات اف- 16 للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي الذي بدأ قبل نحو 17 شهرا.

(د ب ا)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 17, 2023 الساعة 12:40 م

    هه بعد القنابل العنقودية ستدخل طائرات أف 16 الحرب الضروس التي ستطيح بالرؤوس الكبيرة والصغيرة والقادم أسوأ 🙄😒😏

    رد

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