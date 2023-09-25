كييف تؤكد مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود و34 ضابطا في هجوم أوكراني

لندن -«القدس العربي» ـ ووكالات: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الإثنين، تسلم بلاده دبابات أبرامز الأمريكية، معتبراً أنها “أخبار جيدة”، بينما يسعى الجيش الأوكراني إلى الاستفادة من الطقس المناسب في الأسابيع الأخيرة قبل موسم البرد. وقال زيلينسكي في بيان على تلغرام: “أبرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا”، من دون أن يحدد عدد الدبابات من هذا الطراز التي تسلّمتها بلاده. وأكد الرئيس الأوكراني أنه “ممتن للحلفاء لوفائهم بالوعود”. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن الأسبوع الماضي تسليم هذه الدبابات إلى كييف خلال زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض بحثًا عن دعم إضافي، في خضم الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقال بايدن، الخميس الماضي، بحضور الرئيس الأوكراني: “خلال الأسبوع المقبل، سيتم تسليم أول دبابات أمريكية من طراز أبرامز إلى أوكرانيا”.

ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مزودة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب بعيار 120 ملم. وهذه الذخائر مضادة للدروع لكنها أيضا مثيرة للجدل بسبب مخاطرها السامة على الجيش والسكان.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الإثنين، إن هذه الدبابات الأولى من طراز أبرامز تسلّمتها كييف “قبل أشهر” من الموعد المحدد، في حين يخوض الجيش الأوكراني سباقاً مع الزمن مع اقتراب تباطؤ العمليات المتوقع في الأشهر المقبلة في البلاد بسبب تدهور أحوال الطقس.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الإثنين، مقتل مدنيَّين اثنين في هجوم روسي “كبير” على ميناء أوديسا الرئيسي في البحر الأسود، بعد ثلاثة أيام من شنّ أوكرانيا هجوماً غير مسبوق على مقر قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وفي الجنوب قُتل شخصان في العقد السابع من العمر، صباح الإثنين، بهجوم جوي روسي في بيريسلاف في منطقة خيرسون، حسب ما أكد حاكمها أولكسندر بروكودين.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم. وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلغرام “قُتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود”. وأضافت “أُصيب 105 آخرون من المحتلّين”، بعد ضربة صاروخية، من دون تقديم أدلة.