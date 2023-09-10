كييف تستعيد أراضي بجنوب أوكرانيا ومعارك عنيفة دائرة في الشرق

كييف: أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أنه استعاد 5ر1 كيلومتر مربع أخرى حول قرية روبوتين التي تم تحريرها مؤخرًا في الجنوب الأوكراني.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن أولكسندر شتوبون المتحدث العسكري المسؤول عن الخطوط الأمامية قوله اليوم الأحد إن “الروس يتمسكون بكل متر من أراضينا الأوكرانية… ومع ذلك، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية أن تجعل من الصعب، كلما كان ذلك ممكنا، وصول إمداد للجيش الروسي، وهذا يؤتي ثماره في بعض المناطق”.

وفي الوقت نفسه، يتردد أن الجيش الروسي في شرقي أوكرانيا يواصل هجماته.

وذكر المتحدث الأوكراني أن الجنود الأوكرانيين نجحوا بالقرب من مارينكا في منطقة دونيتسك في صد حوالي 15 محاولة هجوم معادية.

وذكرت السلطات الأوكرانية أن الروس قاموا أيضا في منطقة خاركيف بتقدم فاشل بالقرب من قرية بيريستوف. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن أكثر من 30 معركة دارت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

( د ب أ )