كييف تشهد أول مسيرة للمطالبة بحقوق المثليين منذ الغزو الروسي- (صور)

كييف: تظاهر نحو 500 شخص الأحد في العاصمة الأوكرانية كييف في ظل إجراءات أمنية مشددة للمطالبة بحقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسيا.

وتعد هذه أول مسيرة من نوعها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ أكثر من عامين.

ويشار إلى أنه بسبب وجود الأحكام العرفية، يصعب الحصول على تصاريح بتنظيم مظاهرات.

وطالب المتظاهرون الأحد بتقنين الزواج المدني وتوقيع عقوبات صارمة على أعمال التمييز بناء على التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

ولأسباب أمنية، تم السماح للمسيرة بالسير لمسافة عشرات الأمتار. وتم توجيه المشاركين إلى مترو أنفاق بعد دقائق قليلة.

وشارك في المسيرة عدة جنود أوكرانيين ودبلوماسيين من سفارات غربية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المئات من أنصار المنظمات اليمينية الملثمين جزئيا نظموا مسيرة في نفس الوقت بوسط كييف، وحاولوا منع المسيرة المطالبة بحقوق المثليين من التقدم.

وتردد أن الشرطة قامت بفصل المسيرتين.

(د ب ا)