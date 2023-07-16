كييف تعلن أنها “في موقع دفاعي” قرب كوبيانسك في شرق البلاد

كييف (أوكرانيا): أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها في موقع دفاعي في مواجهة القوات الروسية قرب مدينة كوبيانسك في شرق البلاد.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار “على مدى يومين، شن العدو هجمات كثيفة في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف. نحن في موقع دفاعي”، مضيفة أن “معارك شرسة تقع والمواقع (…) تتغير مرارا في اليوم الواحد”.

الشهر الماضي، بدأت أوكرانيا هجومًا مضادًا بعدما كدّست أسلحة غربية وعززت قواتها الهجومية.

لكنها أقرّت بصعوبة المعارك التي تقودها، ودعت الحلفاء إلى تقديم مزيد من الأسلحة البعيدة المدى والمدفعية.

لكن ماليار أشارت إلى أن القوات الأوكرانية “تتقدم تدريجًا” قرب باخموت التي سيطرت عليها القوات الروسية في أيار/مايو الفائت بعد معركة اعتبرت الأطول والأكثر دموية في الحرب.

وقالت عبر تلغرام “نحرز تقدمًا تدريجيًا في منطقة باخموت. هناك تقدم يومي في الجهة الجنوبية حول باخموت. وفي الجهة الشمالية، نحاول الحفاظ على مواقعنا (لأن) العدو يهاجم”.

وأضافت “في باخموت نفسها، نقصف العدو والعدو يقصفنا”.

(أ ف ب)