كييف تعلن مهاجمة خط أنابيب نفط روسي يصل إلى المجر وسلوفاكيا

كييف: قال الجيش الأوكراني في ساعة متأخرة من يوم الاثنين إنه هاجم خط أنابيب النفط الروسي “دروجبا” الذي يصل إلى المجر وسلوفاكيا.

وذكرت الهيئة العامة الأوكرانية للأركان عبر تطبيق تليغرام أن الضربة استهدفت محطة ضخ نيكولسكوي في منطقة تامبوف بوسط روسيا في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وأضافت أن ضخ النفط في المحطة قد توقف تماما.

وتقع المنشأة على بعد حوالي 320 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وقال روبرت براودي، قائد قوات المسيرات الأوكرانية، لاحقا إنه تم استخدام المسيرات في الهجوم.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

واتهم وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو كييف بشن “هجمات تستهدف أمن الطاقة”. وذكر نظيره الأوكراني أندريه سيبيها أن بودابست حافظت على “اعتمادها على روسيا” رغم التحذيرات المتكررة من أن “موسكو ليست شريكا موثوقا”.

(د ب أ)