اقتصاد | أخبار

كييف تعلن مهاجمة خط أنابيب نفط روسي يصل إلى المجر وسلوفاكيا

منذ ساعتين

خط أنابيب النفط دروجبا بين المجر وروسيا

حجم الخط
0

كييف: قال الجيش الأوكراني في ساعة متأخرة من يوم الاثنين إنه هاجم خط أنابيب النفط الروسي “دروجبا” الذي يصل إلى المجر وسلوفاكيا.

وذكرت الهيئة العامة الأوكرانية للأركان عبر تطبيق تليغرام أن الضربة استهدفت محطة ضخ نيكولسكوي في منطقة تامبوف بوسط روسيا في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وأضافت أن ضخ النفط في المحطة قد توقف تماما.

وتقع المنشأة على بعد حوالي 320 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وقال روبرت براودي، قائد قوات المسيرات الأوكرانية، لاحقا إنه تم استخدام المسيرات في الهجوم.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

واتهم وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو كييف بشن “هجمات تستهدف أمن الطاقة”. وذكر نظيره الأوكراني أندريه سيبيها أن بودابست حافظت على “اعتمادها على روسيا” رغم التحذيرات المتكررة من أن “موسكو ليست شريكا موثوقا”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أوكرانيا تعلن استعادة قرية في منطقة سومي من القوات الروسية وقصف مصفاة نفط في ساراتوف-(فيديو)
10 - أغسطس - 2025
أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يتجاوز المليون منذ بداية الحرب- (تدوينة)
30 - يونيو - 2025
مقتل امرأة مسنّة في كورسك الروسية في قصف أوكراني “واسع النطاق”- (فيديو)
15 - أبريل - 2025
أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 870 ألفا و700 جندي منذ بداية الحرب- (تدوينة)
26 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية