سياسة | دولي

كييف تقول إن القوات الروسية تقتحم حدود أوكرانيا من منطقة كورسك

28 - فبراير - 2025

قوات أوكرانية - أرشيف

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كييف: أكّدت كييف الجمعة أن القوات الروسية تحاول اقتحام الحدود من منطقة كورسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئيا.
وكتبت وكالة حكومية أوكرانية تتعامل مع المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي “يحاول الروس حاليا اقتحام الحدود بجنود مشاة ومن دون مركبات. قوات الدفاع تدمر العدو. حتى الآن، لم يحدث أي اختراق والقتال مستمر”.
دخل الجيش الأوكراني منطقة كورسك الروسية في آب/أغسطس 2024، وما زال يحتل مئات الكيلومترات المربعة فيها، وهو ما تأمل كييف في استخدامه كورقة مساومة في حال إجراء محادثات مع موسكو.
لكن روسيا التي تحتل نحو 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، استبعدت أي تبادل للأراضي.
وبدأ الجيش الروسي قبل أشهر هجوما مضادا لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك والتي سجلت تراجعا لقلة عددها.
وفي منتصف شباط/فبراير، قالت كييف إنها تسيطر على 500 كيلومتر مربع في المنطقة، أي أقل بمقدار الثلثين من 1400 كيلومتر مربع التي أعلنتها في آب/أغسطس عند بداية هجومها على الأراضي الروسية.

وتؤكّد كييف وحلفاؤها أن آلاف القوات الكورية الشمالية التي أرسلت إلى المنطقة لدعم الجيش الروسي استعادت الأراضي، وهو أمر لم تؤكده موسكو.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 28, 2025 الساعة 2:58 م

    ههه يبدو أن ذكاء بوتن سيتغلب على غباء ترامب 😎😁

    رد
  2. يقول اكرم:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:09 م

    يبدو قريبا سيقتحمون

    رد

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