كييف تندّد بمنشور لإيلون ماسك تهكّم فيه على زيلينسكي- (تغريدة)

كييف- أوكرانيا: ندّدت كييف الإثنين بمنشور للملياردير إيلون ماسك على منصته “إكس” تهكّم فيه الدعوات المتكررة التي يطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم مساعدات عسكرية ومالية لبلاده لدعمها في مواجهة القوات الروسية.

وماسك وفّر لأوكرانيا خدمات نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية، ما منح جيشها دفعا قويا، لكن البعض ينتقدون تصريحاته المتّصلة بالحرب الدائرة مع روسيا.

على منصة “إكس” (تويتر سابقا) التي يملكها، أورد ماسك في وقت سابق من يوم الإثنين منشورا يتهكّم زيلينسكي.

وتضمّن المنشور صورة للرئيس الأوكراني مع تعليق جاء فيه “عندما تمر خمس دقائق من دون أن تطلب مساعدات بمليار دولار”.

وردّ مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على المنصة نفسها بمنشور جاء فيه “أي سكوت أو سخرية من أوكرانيا اليوم يعد تشجيعا مباشرا للدعاية الروسية التي تبرر العنف الجماعي والتدمير”.

بدوره ندّد رئيس مجلس النواب الأوكراني رسلان ستيفانتشوك بمنشور ماسك، ساخرا في الوقت نفسه من محاولته “غزو الفضاء”، بعد انفجار صاروخ فضائي تابع لـ”سبايس إكس” بعيد إقلاعه في نيسان/أبريل.

وقال ستيفانتشوك إن المحاولة فشلت خلال خمس دقائق وأغرقت الملياردير في مشاكل كبرى.

وكانت أوكرانيا قد أشادت بماسك لتفعيله خدمات نظام ستارلينك للأقمار الاصطناعية الذي أصبح أداة أساسية في المعارك، إذ مكّن الجنود من التواصل في مناطق مقطوعة فيها الاتصالات.

لكن ماسك أقر أيضا بأنه منع كييف من نسف أسطول البحرية الروسية في البحر الأسود العام الماضي برفضه طلبها تفعيل شبكة الإنترنت عبر نظام ستارلينك لشن الهجوم.

وسبق أن أثار ماسك غضب أوكرانيا باقتراحه أن تتخلى كييف عن أراض مقابل السلام.

(أ ف ب)





