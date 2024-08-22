سياسة | دولي

كييف: روسيا تشن هجمات مكثفة على شرق أوكرانيا

منذ 38 دقيقة

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كييف:  قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت 53 هجوما على مواقع على جبهة بوكروفسك في شرق أوكرانيا اليوم الخميس، في الوقت الذي تضغط فيه موسكو للسيطرة على البلدة الاستراتيجية.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان إن الاستيلاء على بوكروفسك التي تقترب منها القوات الروسية بوتيرة مطردة لا يزال محورا رئيسيا للجهود الروسية في أوكرانيا.

وفي مناطق أخرى في الشرق، هاجمت القوات الروسية مواقع أوكرانية بالقرب من تجمع نيو-يورك السكني. وقالت روسيا في وقت سابق إنها سيطرت على التجمع السكني لكن كييف لم تؤكد ذلك.

(رويترز)

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